【名家專欄】楊聰財／男性也會有更年期　快速自我檢測１０中３要小心

文／精神科楊聰財醫師
男人和女人都有更年期,這是大家要打破的迷思之一。
男性荷爾蒙(睪固酮)的重要性
男性荷爾蒙中，最重要的一種就是睪固酮。其作用包括增進肌肉量與強度、改變體脂肪的比率與分布、維持骨密度、促進紅血球製造、刺激體毛生長、調節男性生殖功能等。同時它也會影響情緒，睪固酮過低時容易鬱悶、提不起勁、喪失性慾，過高時則容易衝動、出現攻擊性傾向。近來,也有研究顯示, 睪固酮會影響認知功能,在動物實驗中還出現失智症的報告。
為何會有男性更年期
睪固酮是男性維持生理與心理正常運作的一個重要荷爾蒙，主要是由睪丸所製造，主要在年紀25歲~30歲是高峰，年紀30歲過後便會逐步慢慢下降，與女性不同，並非一瞬間完全消失，至多是男性荷爾蒙量低於水平（睪固酮濃度指數標準為350 ng/dL以上）。因此，男性更年期的說法，更精確來說，應該稱為 「男性荷爾蒙（睪固酮）低下症，Testosterone Deficiency Syndrome，簡稱TDS」。
男性更年期「男性荷爾蒙(睪固酮)低下症」診斷標準
美國聖路易大學（St. Louis University）的John E. Morley教授認為在老化的同時，睪固酮的含量會降低，這是造成認知功能、體力、肌力、骨骼密度、及性慾降低的原因。根據因為睪固酮不足所引發的臨床症狀，Morley設計一份簡單的問卷（ADAM, Androgen Deficiency in Aging Male），作為睪固酮不足的篩檢：
- 你的性慾是否降低？
- 你是否感到缺乏活力？
- 你是否察覺有體力不足，同時也有耐力不足？
- 你的身高有否減少？
- 你是否發現自己「享受生活」的感受不如從前？
- 你是否感到沮喪，同時（或者）脾氣變壞？
- 你勃起時的硬度是否無法與過去同日而語？
- 你是否發現最近運動時，體力變差很多？
- 你是否在吃完晚餐後就感到昏昏欲睡？
- 你是否發現最近工作績效每下愈況？
如果問項1或7回答「是」，而且（或是）有任何三個問項回答「是」，建議應該接受進一步的檢查是否有睪固酮缺乏的情形，以及澄清是否有男性更年期症狀的發生
最客觀科學檢測的方法,便是抽血檢驗男性荷爾蒙(睪固酮) 。研究數據估計，台灣地區年紀40歲以上男性，約1成有更年期困擾；50歲以上則約2至3成。
男性更年期的特徵
男性更年期是一種身心症候群: 生理、心理、環境相互影響。男性更年期，不止男性荷爾蒙---睪固酮下降的問題，更是一種身心症候群。影響層面包括生理、心理、精神、人際關係、工作、性愛等方面;前述的每項都一樣重要，而且又環環相扣,都必須被瞭解和治療。
男人常被設定要當「無敵鐵金剛」、默默受苦、永遠當一個保護者，所以日本「男人真命苦」系列，引起許多必須要勉強自己「堅強，做一個強者」的男性廣大共鳴與迴響。而憤怒與憂鬱也與男人老化時面對的生理和性愛問題息息相關。
許多男人到更年期陸續開始有心臟問題、高血壓、攝護腺問題、糖尿病、性功能障礙，這些問題通常又會彼此影響、促使彼此的惡化。25%的男人有熱潮紅，比率雖然沒有女性多，但可能一樣不舒服和難受。男人用行為訴說自己的痛苦，而不是從言語。
男性更年期的治療
治療目標旨在提高血液中的睪固酮濃度，進而改善相關的身心障礙。提高的方法可分為食物療法和藥物療法兩種，食物療法：外含貝殼的海鮮類是補充男性荷爾蒙的最佳食物來源。藥物療法：目前睪固酮的藥物有口服劑型、肌肉注射劑型、經皮膚吸收的貼片劑型和凝膠劑型四種。在治療前及接受治療後的每三個月，一定要定期檢查睪固酮的濃度，一旦補充到正常範圍時便要停止。
男性更年期的預防
所有男性的男性賀爾蒙水平會隨著年齡增加而下降。有些研究指出吸煙及高膽固醇水平會增加男性更年期提早發生的風險，所以你應該立即戒煙及有效控制膽固醇的水平。此外，定期做運動能保持肌肉及骨骼質量。
結語
男人常有一些迷思，例如不可以掉淚、不可以示弱、不會有病等。請記得：自己健康自己顧；健康是一，其他是零；早期發現，早期治療。伴侶讀了這篇文章，也可以留意自己親愛的阿娜答，是否有這方面的困擾。我手上確診的最年輕案例是30歲！
順帶一提：因為男性更年期常常是合併精神與生理症狀,選擇精神科醫療團隊就診,從生理、心理、環境多面向來改善，可是十分重要的選擇！