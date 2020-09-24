【名家專欄】曾郁文／抬屁股改善漏尿問題　凱格爾運動全方位鍛鍊骨盆肌！

文／婦產科曾郁文醫師
尿失禁是多數產後婦女的困擾，但是根據統計只有二成婦女會主動就醫，或許因為風俗習性因素，婦女求醫意願偏低，除了宿命的認為尿失禁是自然現象，抱持著忍受心態，再來是覺得丟臉、不好意思去看醫生，還有就是認為看醫生也不會好，種種原因讓尿失禁成為很多婦女揮之不去的陰影，現在有最新高能量聚焦磁場治療方式，可以有效便利改善尿失禁。
造成尿失禁的原因
不論是生活型態或是因為生產等因素，都是有可能是造成尿失禁的原因，根據臨床統計，大致上分成：體重上升：根據統計BMI每上升1kg/m2 尿失禁的機率增高百分之七。停經後女性荷爾蒙缺乏：膠原蛋白流失。腹部壓力增加：肥胖、粗重工作者、長期咳嗽或便秘。吸煙：膠原蛋白流失更快。
產後骨盆肌鬆弛是尿失禁的主要因素，骨盆底肌肉是環繞在直腸與肛門、陰道周圍的肌肉群，用來支撐子宮、陰道、尿道等器官。當肚子一用力，膀胱頸與尿道會受到腹壓推擠下墜，如果骨盆底肌肉力量足夠，可以支撐尿道對抗腹壓，尿液才不會被擠出來。因此，尿失禁原因之一可說是骨盆底肌鬆弛的現象。
避免腹部壓力增加
腹部壓力增加會讓骨盆肌鬆弛持續惡化，尤其是歷經生產後產後媽媽，腹壓增加的活動都要儘量減少，例如搬重物時，千萬不要徒手搬起重物，因為彎腰搬起重物時，整個施力點都在肚子上，讓腹部突然間承受莫大壓力，所以要選擇適合的工具與方法，搬貨用推車，買菜使用菜籃車等方式。
還有些生活上要注意的事項，包括工作檯面不要過低，盡量不要彎腰出力工作，也不要坐在比膝蓋低的板凳或椅子，減少腹部用力，甚至產後媽媽幫寶寶洗澡時，會習慣坐矮板凳，這個姿勢會把全身的力氣壓迫在下半身，也是造成腹部壓力過大的原因。
另外產後婦女急著想要瘦身，吃得少又喜歡使用束腹束衣，束腹太緊不但無法瘦身，反而將壓力往下拉，對骨盆腔恢復實在不好。使用束腹重點在於幫助骨盆復位，不要因為瘦身而緊緊纏住，導致骨盆腔的器官都全部擠到歷經生產撐開的陰道增加腹部壓力。
產後媽媽生活細節
很多生活上的動作姿勢，都在無形中增加腹部壓力，尤其是歷經生產過程媽媽，陰道極為脆弱，骨盆肌也還是鬆弛等待復原的狀態，如果經常讓腹部壓力過大，鬆弛的骨盆肌不但無法得到修養復原，甚至還可能讓鬆弛情形更加惡化，連帶的出現尿失禁問題。
認識尿失禁型態
依據尿失禁發生原因大致上分為三種型態，最常見的尿失禁是「應力性尿失禁」，也就是只要咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物，就會漏尿。另外還有「急迫性尿失禁」、「滿溢性尿失禁」，還有應力性與急迫性尿失禁同時混合發生的「混和性尿失禁」。
產後婦女發生漏尿問題，多屬於「應力性尿失禁」及「混合型尿失禁」，原因在於骨盆底肌肉鬆弛，肚子一用力，尿道縮不住，尿液就會滲出。
凱格爾運動鍛鍊骨盆肌
一般來說對於產後媽媽漏尿問題，多會建議「凱格爾運動」，專門鍛鍊骨盆底肌群，讓肌肉訓練做到「全方位」。
凱格爾運動（Kegel exercise），是由一位美國的婦產科醫師—凱格爾醫師在1948年發明的運動，又稱骨盆底肌群收縮運動（pelvic floor exercise），原本的目的是為了要降低產後尿失禁、預防子宮脫垂以及改善陰道鬆弛。
基礎運動只要平躺、膝蓋彎曲即可，提肛收縮維持5-10秒，放鬆5-10秒，建議每天都要練習10分鐘或以上。進階運動則將臀部向上抬起並提肛收縮維持5-10秒，放鬆5-10秒，每次10分鐘或以上。
所謂預防勝於治療。長期練習可以維持骨盆腔底肌肉群的健康，減緩骨盆腔肌肉鬆弛老化，現代女性運動風氣愈來愈盛行，除了戶外、健身房的運動，別忘了，學會「全方位」的肌肉訓練，尤其「骨盆腔肌肉的重訓運動」更是重要。
高能量聚焦治療方式
「凱格爾運動」需要長時間每日持續進行，加上有些動作無法確實到位的話，強化骨盆肌的效果會大大降低，沒時間還有姿勢不正確等因素，讓許多忙碌的上班族產後媽媽更加挫敗。
現在針對尿失禁問題有新的選擇，專利技術高能量聚焦磁場，觸發盆底肌持續進行收緊提升運動。採用突破性HIFEM科技，以非入侵性及無創傷性技術，不必擔心會有輻射損傷，不會引起任何不適，效果是凱格爾運動的數十倍。
根據臨床統計，30位患者(平均年齡53.05歲)，包含三種類型的尿失禁，95%的患者六次治療後生活品質改善;另外，20位患者(平均年齡58.63歲)，包含三種類型的尿失禁，經過治療6次後，尿失禁狀況顯著改善，生活品質提升，75%的患者顯著減少漏尿次數。
高聚焦電磁能量逐漸廣泛運用在尿失禁治療，像是去年新上市的Ｇ動椅，能在有效的時間內達到高效能骨盆運動，省時方便幫助強化骨盆肌。提供有漏尿困擾的產後婦女另一項治療方式。
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