【名家專欄】黃軒／喝咖啡有利降腸癌死亡率？重症醫師：研究指出與5大成份有關

文／重症醫學、胸腔內科 黃軒醫師
近日很有趣，我閱讀9月17日一篇發表在知名國際期刊叫《JAMA Oncology》，其主題是喝咖啡和晚期或轉移性大腸癌的存活關係。
這項分析的數據來自著名的CALGB/SWOG 80405試驗，試驗中晚期大腸癌患者喝的咖啡，不管有沒有咖啡因，咖啡飲用量都與患者的總存活率（Overall Survival,OS）和疾病無進展存活率（Progression Free Survival,PFS）是有相關性。
早期的研究（2018年）
我好奇的看下去，原來早在約2018年，就有研究發表在國際期刊《Gastroenterology 》。
研究顯示：
對於那些沒有進展到局部晚期或轉移性階段的腸癌患者，每天至少4杯咖啡就與患者死亡風險顯著下降有關。
這個研究是依據1599名大腸直腸癌第一~第三期早期癌患者，做喝咖啡的習慣調查。
1.每天4杯咖啡，可以降低52%的癌症死亡率、也降低了30%全疾病死亡率。
2.有咖啡因或沒有咖啡因的咖啡，毎天至少2杯咖啡以上，也可以降低死亡率。
3.得癌前少喝咖啡（每天少於2杯），和得癌前多喝咖啡（每天2杯以上），那些平常就已經習慣每天2杯以上，比少喝咖啡的人，有更好的存活率。
這次研究（2020年）
本次分析總共列入了1171名晚期有轉移的大腸癌患者，超過四分之三的患者有每天喝咖啡的習慣。
總存活率（Overall Survival, OS）
從研究的存活率（OS）數據來看，每天多喝一杯咖啡，平均與患者死亡風險相對下降10%有關。
有63名患者每天至少喝4杯咖啡，這些患者的中位OS達到了39個月，明顯比試驗總人群的29-30個月更好，死亡風險相對下降了36%（HR 0.64）。
疾病無進展存活率（Progression Free Survival,PFS）
相對而言試驗中患者的PFS，與咖啡飲用量的關係要稍弱一些，但每天至少喝四杯咖啡，仍然與患者疾病無進展或死亡風險相對下降22%（HR0.78）有關，換算一下的話，一杯咖啡對應的PFS風險相對下降大概是5%。
這些OS 、PFS 都達到統計學顯著差異
有無咖啡因的影響
喝的咖啡是否含有咖啡因，似乎並不會影響效果。 每天至少飲用2杯無咖啡因咖啡的患者，與至少飲用4杯含咖啡因咖啡的患者，風險下降幅度基本相OSHR=0.64/0.66。
為什麼咖啡可以下降死亡率？
科學家們盯上咖啡和大腸癌的關係，可能咖啡因有著「抗炎」、「抗氧化」、「抗血管生成」等多重功效，也正是這些功效讓咖啡降低了心血管疾病、糖尿病和癌症的發病風險。很多理論如下：
1.多酚咖啡酸 （Polyphenol caffeic acid）
硏究人員使用多酚咖啡酸做試驗，發現可以抑制大腸癌轉移的機制。
2.咖啡豆醇（Kahweol）
這是在阿拉伯咖啡豆發現的抗氧化物質。這種物質可以破壞訊息傳導和轉錄的激化蛋白的3（STAT 3），使得癌症的新血管生成無法進行。
3.類黑素（Melanoidin）
咖啡☕️中的類黑素 ，可以抑制基質金屬蛋白酶 （Matrix metalli proteina se），使癌細胞無法生長。
4.高胰島素狀態
低胰島素狀態的糖尿病患者，會提高大腸癌的死亡率。因此專家認為身體內的高胰島素狀態，可以使癌細胞擴散變慢。喝咖啡，使體內會分泌多胰島素狀態，這些高胰島素狀態也使人體的發炎反應降低，也使癌化機會降低。
5.雙萜化合物
咖啡醇（Cafestol）及咖啡豆醇（Kahweol）為一種雙萜化合物，常見於未經過濾的咖啡中天然的興奮劑咖啡因（caffeine），這兩種物質可能有穀胱甘肽 （ Glutatheones ） 、抗氧化效果，但也有增加膽固醇的副作用。咖啡濾網可過濾大部份的cafestol和kahweol，使其不至於存留在飲用的咖啡中。
仍不能把咖啡當藥喝
本次研究作者，哈佛大學癌症研究院助理教授Kimmie Ng表示，雖然分析只能證實喝咖啡與晚期腸癌患者死亡風險下降的相關性， 如果推薦患者，把咖啡當藥喝，還有點太早了，但仍可以認為喝咖啡，至少在本次研究是「有益無害」的。