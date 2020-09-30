空污吸太多容易失明？三高、老年人、心血管族群當心眼中風

郭家和／採訪報導
右眼無預警「一片黑」 眼中風視力只剩0.1
無形空污不但傷身，更可能對視力造成無法彌補的傷害。臺北榮總眼科部眼肌神經科鄭惠禎醫師指出，一名67歲、患有高血壓的男性，中午時忽然右眼看不見，緊急送醫發現右眼視力僅剩0.1，只能分辨眼前有幾根手指頭，確診是中心視網膜動脈阻塞，也就是所謂的「眼中風」。醫師指出，從健保資料庫的數據分析顯現，空污增加時會使眼中風的風險明顯增加1.1至2.2倍，尤其三高、心血管疾病病史、老年人更為危險。
臺北榮民總醫院眼科部主任劉瑞玲表示，空氣污染會對身體造成多方面傷害，在眼表皮部份會引起乾眼症，而空污中的微粒子經由呼吸進入體內血液中，如果是心血管健康本就不理想的族群，就可能在某個時間點造成血栓，一旦血栓發生在重要位置，就可能引起心血管堵塞、腦中風等等，而發生在中心視網膜動脈阻塞就會引發「眼中風」。劉瑞玲強調，心血管疾病大多沒有預警，控制三高仍是首要防範方法。
鄭惠禎說明，眼中風會引起突發性、無痛地嚴重視力喪失，且目前沒有確切有效的治療方法，呼籲民眾如果有急性失明狀況，在一、二天內盡快就醫。目前可能的治療方法，有降低眼壓，血管攝影併眼動脈血栓溶解術，高壓氧及雷射血栓溶解術等，惟救回視力的機率並不一定，如何預防仍是目前要點。
空污波動當心眼中風 三高老年人更危險
空氣污染對健康的影響可能比想像中深遠，鄭惠禎指出當前科學研究已證實，空氣污染會增加呼吸道疾病、肺癌、腦中風、心肌梗塞的發生率及死亡，眼科科疾病如結膜炎、乾眼症的發生也會上升。也有文獻表明，空氣污染升高時，視網膜血管或有收縮狹窄的情形。
臺北榮總與陽明大學、元智大學合作，使用健保資料庫進一步分析發現，空氣污染增加時，會導致眼中風風險上升，老人風險更增加1.4至2.16倍。鄭惠禎解釋，透過這次分析發現，空氣中二氧化硫升高時，高血壓病人發生眼中風的風險會激增接近至2倍左右；二氧化氮升高時，高血脂病人的眼中風發生的危險會增加1.8倍。鄭惠禎指出，空氣污染波動時，眼中風風險會升1.1至1.2倍，若有三高或年紀較大則危險性更高。
劉瑞玲建議，民眾出入時要注意空氣品質，建議配戴口罩，機車族也可選擇全罩式安全帽搭配口罩更佳。室內空污也較常被忽略，民眾返家後可盡快換下外出衣物並清洗全身，讓殘留皮膚表面的污染沖洗乾淨，也可減少家中污染。醫師表示，空污影響深遠，未來仍須政府進一步制定改善政策，民眾則可多搭乘大眾交通工具，隨時注意空氣品質預報。
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。