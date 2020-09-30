吃柚避免藥物交互作用　藥師：留意４原則，最少間隔２小時

中秋節將至，柚子可說是不可或缺的應景水果，不過柚子並非適合每個人吃，有用藥者應留意相關細節，以避免交互作用產生危害身體健康，甚至出現生命安全的疑慮。
柚子含呋喃香豆素，易與藥物出現交互作用
馬尚榮藥師表示，柚子雖然營養相當豐富，但其也具有獨特的「呋喃香豆素」成份，這種成份容易抑制腎臟代謝功能，藥物代謝的進程自然會受到延緩，使得在人體內的藥效延長，進而出現藥效對人體而言過強的情況，也就是所謂的交互作用。因此有使用相關藥物的民眾應多加留意。
常見與柚子出現交互作用６類藥物
馬尚榮藥師表示，像是降血脂藥物（atorvastatin、lovastatin、simvastatin）、降血壓藥物（amlodipine、felodipine、nifedipine、verapamil）、鎮靜安眠藥物（diazepam、midazolam、triazolam、buspirone）、抗心律不整藥物（amiodarone、quinidine）、免疫抑制藥物（cyclosporine）、抗癲癇藥物（carbamazepine）這些都非常容易與柚子產生交互作用的藥物。
馬尚榮藥師更進一步指出，像是降血脂藥物容易出現肌肉疼痛、尿色變深、甚至出現急性腎衰竭等情況；降血壓藥物則容易出現血壓過低、心跳加速等危險情形，嚴重可能昏迷或休克；而鎮靜安眠藥物則會使得使用者容易暈眩、昏昏欲睡，嚴重則可能陷入呼吸抑制；抗心律不整藥物則可能出現胸悶、心悸等不適，也容易加劇心臟負擔；而免疫製劑藥物則使得出現頭痛、血壓上升、腎毒性等風險提升；抗癲癇藥物則可能增加皮膚發癢、紅腫、眼睛不適等藥物過敏風險。
馬尚榮藥師呼籲，不論是吃哪一種藥物都應盡量避免吃柚子，特別是上述這６種藥物，以避免對生命安全帶來危害的可能。而若有同時使用不只一種藥物的民眾就更應該要多加注意，其風險自然是其他人的數倍。
吃柚避免藥物交互作用 藥師：留意４原則
不過逢年過節民眾真想吃柚子的話，馬尚榮藥師也提醒民眾留意４大原則。首先若有使用前述６種藥物者，能避免就應盡量避免，使用不只一種藥物者最好不要吃。其次，若真的想吃點柚子沾沾過節的氣氛，建議使用藥物及食用柚子的時間應間隔至少2個小時，並建議最多就吃個一瓣就好，切記要注意時間的掌控及克制自己的慾望，以避免攝取過多出現交互作用的情況。
每個人的體質、身體健康狀況不同，藥物、呋喃香豆素對身體的影響程度、藥物的交互作用等也都會有所不同，馬尚榮藥師再三叮嚀，用藥者能不碰柚子是最好的，吃了之後也要時時留意身體狀況，看是否有出現相關的身體不適，若有出現不適應盡早前往檢查，若出現急遽的身體不適應即刻前往急診，千萬不能大意。
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