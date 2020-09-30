吃柚避免藥物交互作用　藥師：留意４原則，最少間隔２小時

中秋節將至，柚子可說是不可或缺的應景水果，不過柚子並非適合每個人吃，有用藥者應留意相關細節，以避免交互作用產生危害身體健康，甚至出現生命安全的疑慮。

柚子含呋喃香豆素，易與藥物出現交互作用

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常見與柚子出現交互作用６類藥物

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吃柚避免藥物交互作用 藥師：留意４原則

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