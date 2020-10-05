【名家專欄】黃軒／川普染疫肺受損機率高？重症醫指６症候群，老、胖、慢性病是危險關鍵

文／重症醫學、胸腔內科 黃軒醫師
我們平常都會將持續「咳嗽」、「發燒」和「嗅覺喪失」，視為covid-19的三大症狀。那是醫者主觀的強硬的認知。
其實人們都可能會遇到各種各樣的不同輕重症狀，包括偏頭痛、肌肉疼痛、疲勞、腹瀉、意識錯亂、食慾不振、呼吸窘迫等。
疾病的進展及其後果在人與人之間也有很大不同，這可以從輕微的流感樣症狀或簡單的皮疹到嚴重病情，甚至死亡表現出來。
為了弄清特定症狀是否傾向於同時出現以及與疾病進展之間的關係，研究大數據分析顯示在疾病發展過程中的特定時間，會出現「６種不同的covid-19“類型”」。
新冠肺炎老、胖更危險？６類型與呼吸輔助器比率
1.不發燒的「流感」：
偏頭痛、嗅覺喪失、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸痛、不發燒。
2.發燒的「流感」：
偏頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、喉嚨痛、聲音嘶啞、發燒、食慾不振。
3.胃腸道：
偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、腹瀉、嗓子痛、胸痛、無咳嗽。
4.一級嚴重（疲勞）：
偏頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、胸痛、疲勞。
5.二級嚴重（意識混亂）：
偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、嗓子痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛。
6.三級嚴重（腹腔和呼吸道）：
偏頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音嘶啞、嗓子疼、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛、呼吸窘迫、腹瀉、腹痛。
科學家調查發現，需要氧氣或呼吸輔助工具的比率 :
組別1：1.5%
組別2：4.4%
組別3：3.3%
組別4：8.9%
組別5：9.9%
組別6：19.8%
組別6幾乎50%的患者都得住院。而組別1中，只有16％才需住院。那些老人、慢性疾病患者（例如糖尿病、肥胖）和肺病患者，大部分會呈現在組別4、組別5和組別6。反之，多會出現組別1、組別2和組別3的症候群中。
川普老、胖是危險關鍵？醫：還得小心後遺症
依白宮新聞秘書麥肯內尼稱他症狀輕微，醫生說他難掩疲態，也有報導指他呼吸困難、咳嗽、發燒、疲勞、呼吸窘迫...這些都是屬於組別6的三級嚴重（腹腔和呼吸道），這組別6幾乎50%的患者都得住院，所以川普也小心的去住院去了。
美國廣播公司（ABC）甚至還報導，川普有發燒、發冷和咳嗽等症狀...。根據《美國廣播公司》（ABC）的報導，川普曾有發燒、畏寒和咳嗽等症狀。臨床上有部分重症患者反映在病發時就是會先感到刺骨的寒意，伴隨全身性的痠痛，例如有人在溫暖的室內發抖，嚴重還可能出現幻覺，這也可能是呼吸衰竭前的重症表現之一。如果有這些症狀，川普要小心了。
白宮醫師康利表示，總統川普「今早情況非常良好」，「我們對他的進步非常開心」。川普已經超過24小時沒有發燒，先前包括咳嗽、鼻塞以及疲倦等症狀，都已逐漸改善。
在6月Respiratory Research國際期刊論文研究新冠病毒，出院30天後，測他們的影像和肺功能情況。這些已經一個月出院後的病人54.3%，其電腦斷層掃描仍然發現異常。即使出院當天，仍然有83.3%電腦斷層掃描異常現象包括了毛玻璃的肺，纖維化現象等。那些已經康復一個月後的病人，有75.4%的人肺功能障礙依然存在，不因為影像恢復正常了，肺功能也恢復正常了！
在6月Respiratory Research國際期刊論文研究新冠病毒出院30天後，測他們的影像和肺功能情況，一個月後45.7％的COVID19 病人影像是正常的。仍然有75.4%的肺功能是障礙的。尤其是COVID19 重症病患，他們的DLCO障礙下降，在一個月後仍然非常顯著 ( 重症：75.6% vs輕症：42.5%，p=0.019)
一個月後依國際期刊論文，也許川普輕症恢復仍有42.5%有肺功能障礙；如果川普不幸重症恢復仍有75.6%非常顯著有肺功能障礙。
呼籲各國領袖、宗教大師，愛你的子民，愛你的弟子，任何人類不應有COVID 19的 感染，這才是人間至愛！