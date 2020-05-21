房市／迎北客第一站　桃園經國家樂福商圈得首購交易熱

新冠肺炎確診連續掛零，房市蠢蠢欲動，桃園交易熱絡程度絲毫未減。位處中正特區、經國特區旁的經國家樂福商圈，因鄰近國道一號南崁交流道，是外縣市進入桃園市區的重要門戶，未來也將有桃捷綠線站點，同時是區域生活機能最強勁，房市保值性高，獲得首購族青睞。桃園區區分為八大熱門生活圈，經國周圍地區是其中一大生活圈，地理位置優異，靠近中正特區和經國地區，甚至鄰近蘆竹區中心，也是離國道最近的生活圈，可直通雙北和新竹。此外，桃園市政府也將從幸福路建立連通橋，未來經由經國路連結至捷運線線G12站。其中，經國家樂福商圈是其生活機能最佳的區段。信義房屋經國店店長詹家杰表示，該生活圈內有24小時營業的家樂福，鄰近敏勝醫院，是少數能享醫療設施的區塊，經國路沿線餐廳，也有持續整治的南崁溪自行車道，及萬坪河濱公園，連學區都不是問題，包含新埔國小和慈文國小等。該機能完善，房市相對保值，詹家杰指出，儘管2014年時宣布房地合一稅實施後，房價有一波跌勢，該商圈相對抗跌。迄今仍吸引不少首購族和退休族群移入，中古大樓三房含車位總價千萬元買得到，且公設比低於新大樓。另，鄰近醫院的關係，也是退休族群喜歡購屋的區段。詹家杰強調，由於新法規限制，醫院周邊100公尺內，救護車鳴笛聲必須關閉，因此，醫院附近受到干擾因素降低，不僅是銀髮族，就連年輕人也不介意住在醫院附近，只考量生活機能。根據實價登錄資料，今年第一季光經國路一條路交易量超過20件，屋齡低於8年的部分新大樓成交價破3字頭，其他多為2字頭。