房市／鳳山車站道路縫合　36年舊透天5年內漲千萬

高雄市政府去年將鳳山區文衡路以及曹公路串聯，有效縫合鳳山火車站南北交通，對鳳山車站北邊的「舊赤山」區段幫助尤大，甚至有透天轉手賺千萬。根據實價登錄統計，文衡路、建國路以北交易量108年較105年成長三倍，顯示文衡路縫合曹公路通車後也炒熱對週邊房市。鳳山火車站附近的居民都說，等了47年兩條路終於連在一起了，信義房屋文山建國店專員劉子榮表示，以往從鳳山商工要到財政部鳳山分局辦理業務，需要從文衡路接和平路再跨過鐵道接光復路，騎車約莫15分鐘，如今通車後騎車只需3到5分鐘，大大縮短週邊的交通時間。甚至許多住在文山特區的居民現在也會利用文衡路做為通往高雄捷運的道路選項，連帶也帶動文山特區的房價。另一方面，相比鳳山火車站南側本來發展就比較完整，北側在通車前幾乎沒有任何的商家，去年通車後陸續有許多店家如超商進駐，車站人潮經過也順勢帶動這邊的商業發展。劉子榮表示，文衡路非常的長，若以交易量較大的文衡路和建國路北側來說，主要產品以透天為主，沒有裝潢的透天總價約落在700至800萬之間，如果有整理過的價格就會超過1000萬。自從文衡路和曹公路串連後曹公路有一間屋齡36年的老透天，鐵路地下化前，106年11月以1500萬成交，去年文衡路與曹公路縫合前後出售，以2500萬成交，五年內房價漲了足足1千萬，顯示此區的交通建設帶動房價的提升。除此，曹公路、文衡路道路周邊屬於高雄市第85期重劃區，總面積約8公頃，高雄市規劃開闢可環繞車站的7條道路，提供5.2公頃的可建築用地以及道路、公園等2.8公頃的公共設施用地。劉子榮表示此區本來就有曹公圳綠帶、鳳山車站，未來配合週邊興建的複合商業大樓，機能將更加完整，對於高雄市人口最多的鳳山區來說，可望扮演鐵路地下化促進週邊房市發展的火車頭。