房市／鐵路高架拉抬　員林火車後站驚漲　房價上看2字頭

近年來中部各縣市交通建設帶動城市發展，鐵路高架化近一步推動員林，彰化縣政府更以員林火車站為核心規劃員林184重劃區，連帶激勵員林市蛋黃區機能發展，吸引許多中部品牌建商插旗，使火車站周邊房價上看2字頭。信義房屋彰化大埔店專員黃筱琪說，一般重劃區都是一個特定的區塊，而員林184重劃區則是圍繞員林火車站外圍的一條圓形道路進行開發，範圍包含員林大道一段到員林大道七段的週邊，規劃總面積約184公頃，共有115公頃的住宅與69公頃的公共設施用地，有多條重要道路、公園、綠地和學校等建設開發，對員林市中心及與外圍區域發展助益良多。交通大躍進及重劃區規劃對員林火車站後站影響最為顯著，黃筱琪表示，員林火車站完工後，近一年對於後站的新生路的影響很大，因為鐵路高架化之前，新生路不是交通必經道路，住宅交易幾乎乏人問津，商業活動及生活機能差。而隨著員林火車站高架化，員林轉運站也新設於新生路與靜修路口，增加人潮，帶動火車站到轉運站之間的商業活動，進而帶動新生路房價。根據內政部實價登錄統計，員林新生路105年至107年平均單價介於14到16萬之間，但108年受交通建設以及商圈機能陸續完備，平均單價已來到19萬，未來有機會上看20萬，黃曉琪說轉運站旁邊20年大樓，原本107年總價約500到600萬左右，現在總價可以達到700甚至800萬，成長一至兩成。黃筱琪強調，員林市不只有穩定的工業人流，還因為有較好的工作機會而吸引鄰近鄉鎮人口加速移入，與彰化市並稱彰化縣南北兩大都心，員林市傳產工業多，再加上員林重大建設屢屢完工，在彰南形成強力磁吸效應，不僅吸金也吸入移民潮，待184重劃區建案陸續完工，可望帶動更強勁的城市發展。