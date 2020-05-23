房市／積淹水消退最怕家具壞　急救清潔一次全公開

每年梅雨或颱風季節總為台灣帶來豐沛雨量，短時強降雨造成不少地區積淹水。信義居家表示，家中積水退去後，應盡快將牆面、地面、傢俱或家電上的水分擦乾，並用除濕機、電風扇或冷氣機，加強除濕、保持乾燥，再針對經淹水的地方進行適當的清潔。居家積淹水消退之後，可針對不同材質，做出相應清潔方式，信義居家指出，塑膠或磁磚地板只要清洗擦拭乾淨，做好除濕，就能繼續使用，但若是合板、密集板製成的傢俱，泡水後容易變形，繼續使用容易造成危險，建議忍痛丟棄。而實木地板或傢俱泡水後，須徹底擦乾，再使用除濕機讓水分自然蒸發出來，確定完全乾燥後，可在表面塗上一層具保護漆，維持原木色澤，如果仍擔心水分殘留，則可請相關業者進行檢測、更換。泡過水的廚具及餐具在清洗乾淨後，應煮沸30分鐘以上，並烘乾、徹底消毒，至於不能煮沸者，則以10公升清水加40毫升漂白水稀釋浸泡，用清水沖洗乾淨後再使用；家裡的地面、牆壁、浴室、廚房及臥室在打掃乾淨後，也要用稀釋過的漂白水充分刷洗。衛福部疾管署官網也提醒，清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染傳染病，戶外積水容器則要將水倒掉，並清潔、刷洗或加蓋，再來要注意飲食及環境衛生，淹水地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用，預防腸道傳染病。