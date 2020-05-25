房市／台南東區這商圈超過　30年老透天「賣未來價格」

台南市東區是全市發展的精華區之一，人口聚集、各項機能發展成熟，近期還有鐵路地下化議題加持。由於擁有東區這塊「燙金門牌」，加上區內素地已經不多，近期土地標售價格都在每坪50萬以上，連帶拉抬房市；專家以「崇善商圈」為例，屋齡30多年老透天價格破千萬，主要都是屋主看好東區房屋的保值性、未來發展性，即使要賣也要「賣未來價格」，不輕易降價。《台南市第一季房地產市場季報》指出，位於台南市東區，緊鄰仁德區的「德高區段徵收開發案」最後兩筆住宅區土地，去年6月標售完畢，已有建商進入推案，土地與新成屋價格均呈上揚。舉例來說，德高里德昌路上1戶新成屋，去年1月以每坪22萬、總價1928萬售出。除該區段徵收範圍，報告中亦提到，鄰近德高區段徵收區的台南市立醫院一帶（台南市立醫院方圓2.5公里範圍內），早期雖是工業區，但工廠遷移並檢討土地使用分區後，如今已成為商業機能良好的「崇善商圈」。隨著德高區段徵收區標售土地、陸續有建案開工，當地許多早期老舊透天厝，「未來有機會脫胎換骨」。信義房屋崇善店店長葉怡君進一步說明，東區是台南早期發展的地區，生活機能完整成熟，素地也已經不多，加上未來鐵路地下化後，會增設南台南車站，「燙金門牌」致使當地土地均價不斷創新高，例如幾個月前竹篙厝段土地售出，每坪價格高達53萬，預估未來如推出住宅建案，每坪開價至少會上看20多萬甚至30萬元。不只土地貴，葉怡君表示，以崇善商圈為例，附近屋主多半惜售，如屋子老舊，通常會選擇整修而不是直接換屋，以免「土地賣了就買不會來」；如真的要出售，當地25至35坪、屋齡30多年的老透天，目前價格要1100至1300萬，若是屋齡較新10至15年的透天，更需1400至1600萬，且沒有降價的趨勢，多半都是因屋主看好東區的未來發展性，即使要賣也要賣未來價格。