房市／新店家樂福商圈將有指標性大樓　帶領二手市場升溫

新店都更議題不斷，近期房市又活絡了起來。捷運七張站周邊的家樂福商圈原是新店市區主要核心地段，日前有建商對外宣布將推出都更大樓，開價約7-8字頭，周邊中古社區大樓行情勢必又再被帶動。家樂福商圈是新店市區主要生活圈之一，近年因裕隆城緣故，周邊推出不少新建案，但裕隆城目前暫時停擺，因土地仍在，並未對當地房市造成影響。在此商圈，日前更有指標性都更大樓興建案，由合環建設與代銷龍頭海悅國際聯手推動，基地面積約2,837坪，規劃蓋成42層擎天雙塔，總銷初估150億元，預計2025年完工，開價約落在7-8字頭。市場預測該案將有機會成為新北指標性大樓，對區域也起了正面影響作用。信義房屋中興寶橋店店長郭仲杰認為，該棟大樓預計開價7-8字頭，將是該區域最高單價，在比價與預期效應下，周邊中古大樓行情勢必會被帶動。舉家樂福商圈最大社區「玉上圓」為例，上千戶住宅，又因面臨方向不同而房價差距大，約50-60萬元，因相較新都更大樓，房價親民，郭仲杰認為，此來，面相方位較差的房屋去化時間有望加快。「新建案也有望帶動周邊中古屋屋主一波換屋潮，活絡區域交易量。」郭仲杰說，由於新店議題不斷，加上疫情趨緩，近期看屋的人有增加趨勢。目前新店市區屋齡較新的區域主要集中於三大生活圈，家樂福商圈、央北重劃區和五峰生活圈，電梯大樓約在10年左右，央北重劃區則為新北市預售屋推案重鎮。