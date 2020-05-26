房市／少建商炒高房價　桃園自己人都愛買這區

位處在桃園和中壢之間的內壢，因沒有新興重劃區，少有建案價格拉抬，房價相對親民且平穩，絕大多數區域仍是1字頭房價，多以內需為主，包含工業區就業人士由租轉買，或從市區至此換屋。雖然桃園區和中壢市區推動重劃區，因話題多備受矚目，建商推案較多，信義房屋內壢環中店店長徐鼎認為，內壢在大桃園地區房價相對親民，生活機能不差，尤其處桃園和中壢之間，地點很好，惟少有建商推案，未抬高房價。內壢商圈以火車站為中心，分為前站與後站生活圈，前站接近中壢工業區，以中華路及忠孝路商圈為核心，除傳統市場外，量販店和各式商家滿足食衣住行等需求。後站腹地相對大，有環中市場、國中小及中原、元智兩所大學，範圍包含環中東路和莊敬路等處。徐鼎表示，鄰近火車站的物件以透天居多，主要交易集中在外圍區域，即以後站為多，中古大樓較多，屋齡10-15年的二手屋，平均單價為15-18萬元。相較南崁或藝文特區受到北客追捧，內壢以內在需求為多。徐鼎指出，內壢都是桃園人買方為主，分為兩類為多，其一是在中壢工業區就業族群，在內壢一帶租屋久了就會轉買，因三房月租金約1.5至1.8萬元，與房貸相仿，若存夠自備款後，多數會轉買。另一類買方則來自於市區外溢現象，因市區房價相對高，部分換屋族會選擇內壢。桃園市政府規劃打通內壢車站前後站，平衡區域發展外，也計畫整合里民活動中心和圖書館等公共設施，翻新整體商圈，使生活機能將更加完善便利，此將有益於內壢未來發展。