房市／拆橋填地　高雄後驛商圈翻轉　老透天變值錢

鐵路地下化堪稱是高雄市近年來最重要的建設之一，由於地面縫合以及綠園道工程提升交通便利性、增進市容美觀，就有建商瞄準台鐵三塊厝站連接後驛商圈一帶，收購當地土地或老舊透天厝，打算興建新大樓。專家分析，目前當地新大樓的單坪價格已達22至25萬，由於不少建商仍陸續購地推案，新成屋價格還有上漲空間，老舊透天厝也可望被拉抬。信義房屋後驛店店長陳秋菱指出，台鐵三塊厝站連接至後驛商圈一帶，多老舊社區，主力產品以巷弄內的透天厝為主，由於屋齡較大，一般來說，購屋族喜愛購買總價700萬左右的產品。近來也有建商開始收購土地以及老透天，興建新大樓。陳秋菱觀察，受惠於鐵路地下化，當地交通不再被鐵路阻隔，地面縫合工程陸續展開，例如自立陸橋去年拆除完畢、中華地下道則於今年初填平；不只如此，原軌道未來會改造成綠化廊道，今年底預計還要拆除中博高架橋，使不少建商相當看好這一區塊的未來發展性，紛紛在此購地推案。陳秋菱舉例，擁有「高雄土地公」之稱的「南和興產」過去土地只租不賣，這幾年卻開始出售土地，相當吸引建商目光；而在「南和興產」開始出售土地之前，當地土地釋出量比較少，曾有建設公司以將近每坪100萬元、總價約1500萬元買下巷弄內老透天厝，購地後一直到最近才開始推出預售案，為的就是盼搭上鐵路地下化議題，又如近期自立路上，有土地以每坪將近80萬售出。由於建商紛紛在此構地、推案，陳秋菱說，過去後驛商圈一帶只有2棟新大樓，最近大概出現10多棟，價格約落在每坪20至25萬；又如靠近三塊厝車站的建國三路，也有一棟「地景苑」。而且，由於建商目前仍在陸續購地、推案，預估當地的新成屋房價，仍有向上成長的空。