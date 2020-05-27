房市／中壢後站這商圈透天500萬　道路貫穿　行情看漲

中壢火車站後站的龍慈路和龍岡路道路連接竣工，且拓寬道路工程持續進行，將打通中壢後站的任督二脈，大幅改善整體交通，加上體育園區的打造，將能翻轉後站，首當其惠的莫屬於龍岡商圈，目前透天產品居多，總價500到1000萬元，因相對親民，不僅吸睛，未來行情更是看俏。桃園市政府為促進南桃園區域發展，以中壢火車站為核心進行周邊區域建設，包括日前「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程(都內段)」竣工，表示將來可有效紓解中壢、平鎮區龍岡圓環之交通負荷，並促進中壢、平鎮地區地方發展，是貫穿東西向、銜接南北的交通要道。由於貫穿的道路位於龍岡商圈周邊，將提升區域發展，未來房價有提升的空間。信義房屋平鎮店主任宋律吾表示，中壢火車站後站區域為中壢南邊，擴及至中壢和平鎮交界，隨著道路拓寬，解決塞車之苦。目前看來，以鄰近後站的龍岡商圈最大受惠。宋律吾說，龍岡商圈早期是眷村，隨著建設投入，包括體育園區和社會住宅，將對當地房價具有帶動作用。當地目前以透天居多，因屋齡和屋況不同，總價500至1000萬元。目前，已陸續有建商推案，如「遠雄龍岡」、「富旺新世紀」、「富旺新世界」等，行情每坪15~17萬元。除道路建設外，中壢地區其他重要建設持續進行中，包括中壢第一市場新建工程，另外中壢體育園區、市立美術館、會展中心、亞矽創研中心、流行音樂劇場和原住民文創中心。鄰近平鎮地區相關建設，平鎮新富市場綜合大樓新建工程、市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程和平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程等。