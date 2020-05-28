房市／後疫情時代　IKEA將開幕　北客回籠青埔

IKEA將開幕、新光影城完工及八景島水族館年底擬營運，桃園青埔建設議題及商場發展，提高生活品質，隨著疫情趨緩，雙北客又逐漸回籠，刺激青埔買氣再上升。青埔交易熱區集中於桃園機場捷運A18站與A19站周邊，信義房屋中壢海華店業務專員沈佳表示，重大公共建設集中於A18站周邊，也鄰近高鐵站，包含全台最大的日本橫濱八景島水族館和IKEA預計今年下半年開幕。其實，新光影城也已完工，預期不久後將有機會開始營運。A18站因鄰近高鐵，又話題十足，最受到北客喜愛。沈佳表示，由於青埔相對雙北房價親民，高鐵通車至台北火車站僅20餘分鐘，這邊買方多為雙北客，或往返國內外台商、外派的高階主管等，因可快速連接台北或台中等地，多數會選擇在此置產。由於仰賴高鐵上下班，雙北客會選擇步行至高鐵10分鐘內為主的物件。為滿足台商或外派高階主管返台居住等需求，近年A18周邊推出新案以小坪數居多，一房或兩房。沈佳表示，因需求強勁，日前璞園建設的建案已開價達5字頭，預計成交於3至4字頭。截至目前，青埔生活機能最為成熟就屬A19站當仁不讓。沈佳指出，不久前在青埔開了第三間星巴克，未來也將有郵局設立，不論是餐廳或便利商店均林立，滿足所有生活所需。機捷A19站最鄰近中壢市區，因此吸引中壢換屋客群，沈佳說，該站周邊房屋選擇性較為多元，小坪數至約40幾坪住家型大樓均有。疫情爆發迄今，青埔買氣均未受影響。沈佳分析指出，疫情初爆發時，網路買客較多，近期，雙北客又增加至此看屋，因高鐵通勤便利性，尤其是南港上班族群增加不少。