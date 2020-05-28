房市／400萬住華廈　台南東區兩個里吸人口移入

台南市民政局資料顯示，全市人口密度最高的行政區是東區，每平方公里有1萬3865人。其中，大智里總人口7805人，居各里之冠；緊鄰大智里的東智里，則是近一年來東區人口成長最多。專家分析原因，當地學區是雙語學校崇明國中，亦鄰近台南市立醫院、巴克禮公園；另一方面，台南市府興建「南鐵照顧宅」，就是位於東智里。大智里主要被生產路、崇善路、長東街以及保華路包圍，東智里則與大智里相鄰，主要範圍被生產路、長東街、大同路、二空路包圍。信義房屋崇善店店長葉怡君說，大智里與東智里與台南市立醫院、巴克禮公園相距不遠，吸引一些文教人士在此居住；另外，當地屋齡25至30年、10層樓以下的華廈，總價大約400至500萬，房價相對親民，亦成為吸引首購族的誘因之一。信義房屋崇明店店長劉永琦則分析，配合台南鐵路地下化工程，台南市府興建照顧住宅給搬遷戶，該棟「富立和築大樓」正是位於東智里，這應是當地一年多來人口成長較多的主因；而當地鄰近新興的重劃區南台南副都心區，因此大智里內這幾年也新建不少大樓。劉永琦另表示，對於預算有限的購屋族，如果不選擇新成屋，不少人也會轉往比較北側，也就是更靠近文化中心、巴克禮公園一帶尋找中古屋產品。一般來說，當地20年左右的大樓，單價約15至20萬間，價差的原因在於屋況、社區環境以及是否面公園等因素。舉例來說，屋齡約20年的「文化新世紀」大樓，因為社區環境好，有面公園的產品，因此單坪價約20萬，而若是靠近台南市立醫院附近的華廈，單坪價則大約15至16萬；透天部分，20年左右的透天，地坪25至30坪，約1000至1500萬元，條件特別突出者，行情可以上看2000萬以上。