房市／竹北房價越漲越高　華興重劃區新成屋還可見2字頭

高所得竹科工程師剛性買盤支撐下，竹北房價越來越高，因此，距離園區較遠的「華興重劃區」近來也頗受矚目，因為相較高鐵區單價動輒站上3字頭、科大區逼近3字頭，華興地區新成屋或屋齡5年左右產品，單價都在25、26萬以內，相對便宜。一名在竹科工作的網友在PTT詢問，近期在竹北華興看到一間喜歡的房子，各方面條件都符合需求，唯一缺點是每天要騎車通勤25分鐘，若遇到下雨天，可能需更久。若每天上班單程需騎車或開車30分鐘，是否是可以接受的距離，也就是若在竹科工作，買在華興適合嗎？有網友回文表示，自己每天上班45分鐘、下班35分鐘，因此可接受，亦有同事或台積電學長也都在華興購屋；不過，也有人說，騎機車距離太長，安全成本應考慮進去，或遇塞車，恐拉長通勤時間。信義房屋竹北台科大店孫閔聖表示，竹北的房價以中華路劃分，東側房價比較高，例如高鐵區，目前單價在30萬以上，科大區則在28至30萬間，但西側也就是華興一帶，因為距離園區比較遠，因此新成屋單價約25至26萬，5年左右產品僅23萬出頭。孫閔聖說，由於華興地區房價相對低，很多竹科工程師又喜愛分析數據，一比之下若認為華興的產品CP值較高，也會選擇在當地購屋。而且，華興地區鄰近中正西路的舊竹北商圈，有傳統市場等，開車約5至10分鐘也有家樂福，生活機能也相當不錯。如果真的因華興距離科學園區太遠，購屋時有所疑慮，孫閔聖建議，科大區離高速公路近，轉彎即可上國道，鄰近家樂福外，光明國小、成功國中學區評價均高。