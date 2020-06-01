房市／科技業助陣　中科附近20年中古屋也能貸8成

根據聯徵中心資料，去年第四季台中市核貸成數最高的路段，在靠近中部科學園區的國安一路，達93.94%，而該路段的平均授信額度則為750萬。專家指出，當地購屋主力為科技業從業人員，因為薪資條件不錯且又穩定，申貸房貸並不難，就連20年的中古屋，甚至也能貸到8成。房貸成數以及額度，通常與房屋所在的地點、屋況、貸款人收入與信用狀況有關，也就是如果房屋的屋況、地點或周邊環境比較好，或是貸款人職業及收入穩定，貸款成數多半比較高。信義房屋中科國安店店長洪振祐表示，中科一帶因為購屋主力來自科學園區內的科技業從業人員，收入條件、工作狀況普遍穩定，因此核貸相對容易。他舉例，中科就業族群只要家庭年收入60萬以上，以信義房屋配合永豐銀行的專案來說，貸款即可貸到85成；又如當地屋齡10年、20年的中古屋，一般也都能貸到8成。洪振祐也表示，中科一帶生活機能佳，學區部分包括推行雙語教育的福科國中，或是東海大學附設高中、國安國小等，另外，除便利商店與超市外，當地共有3間麥當勞、3間星巴克，顯見客單價能夠拉高，而且家庭與人口均多，才能夠支撐這些連鎖品牌。也因為機能完整，洪振祐說，園區的就業族群往往就近選在附近購屋，最受首購族青睞的產品包括屋齡10年左右，總價1000至1100萬的3房含車位物件，或是依坪數大小、總價介於600至900萬的2房含車位物件。