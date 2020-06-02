房市／1字頭房價 捷運動起來　八德強壓桃園精華區段

全台六都中，今年以來最不受疫情影響的桃園，5月整體住宅交易也受到壓抑，不過，八德區竟逆勢增長，更強壓桃園區和中壢等行政區，其1字頭房價，以及看得到的捷運綠線工程等重大建設都是把買方帶進八德的原因。桃園市政府地政局1日公布5月交易量，整體交易為3183棟，較去年同期減少13.2%。其中，八德區5月住宅交易量年增率成長18.6%，逆勢成長強勁。信義房屋大湳店店長王國睿分析表示，八德房價仍在1字頭，親民房價吸引來自北客及其他桃園行政區的買方。其中，八德擴大重劃區新成屋交屋潮仍在持續中，使八德不僅未受疫情衝擊，成交數據反而逆勢上揚。該波疫情正面影響到八德的是網路買方增加，信義房屋八德大和店店長劉邦儀強調說，近期網路預約看屋量有明顯提升。八德能躍升為桃園交易熱區，除了親民房價外，重大建設的加持功不可沒。劉邦儀指出，桃園捷運綠線已開工，買方看得見工程進行，而對八德未來房市深具信心。日前桃園市政府也公布，目前捷運綠線已經進入施工的高峰期，今年底位於八德高架段部分將完成13跨橋面版鋪設，並於後年開始軌道鋪設工程。除了捷運工程外，王國睿說，國道3號將增設大鶯豐德交流道，紓解交通，也是對八德而言另一個交通利多建設。據桃園市政府規劃，以2025年完工通車為目標，未來八德、埔頂和大溪區等地都可快速連結國道3號，縮短交通繞行時間。