房市／房貸低利　南屯河南黎明、嶺東低總價商圈變熱門

台中南屯區生活機能佳，環境抗性低，一直都受購屋族青睞。近期新冠肺炎疫情趨緩、房貸利率低，不少首購族不再觀望選擇進場，願意加價比例更是提高，使「河南黎明商圈」、「嶺東商圈」的首購產品備受青睞。台中市地政局公布5月份交易移轉棟數統計，受新冠肺炎疫情影響，與去年同期相較，台中市各區交易棟數略有下滑，但由於疫情逐漸趨緩，與4月相較，交易量已有回升，尤其南屯區表現突出，5月交易棟數月增率達29%。信義房屋七期河南店店長杜得琳分析，南屯區可說是被捷運綠線、國道1號、高鐵、七期「圍在中間」，位置精華，生活機能發展成熟且完整，區內又有黎明、惠文、大墩3所明星學校支撐，環境抗性低。因此，南屯區無論是七期、八期的中高總價豪宅產品，或是集中在「河南黎明商圈」、「嶺東商圈」的首購產品，原本就一直頗受青睞。近期台灣疫情進入尾聲，且目前房貸利率可低至1.31%，不僅是近10年來新低，未來可能很難再更低，杜得琳說，考量到上述因素，加上南屯區產品本來就有吸引力、保值性高，首購族不但開始進場，且下手都很快。舉例來說，前年和去年，同個物件的第一張與第二張斡旋單，買方的加價幅度成長大約1%，但今年5月卻有5%甚至6%。以南屯區首購熱區之一的「河南黎明商圈」為例，中古屋CP值高最受歡迎。杜得琳說，屋齡超過20年的產品每坪單價約19至25萬，2房總價700至800萬、3房則約800至1100萬。