房市／仁武靠澄德重劃區　完勝鳳山和三民

高雄仁武房價親民僅1字頭，成為房市交易熱區之一。專家指出，近期開始發展的澄德重劃區，近三民區、左營區交界，由於推案主力為大樓產品，又是知名度高的在地建商，吸引人口移入，交易量維持高檔。高雄市地政局公布5月不動產交易移轉量統計，仁武區今年5月交易棟數319棟，與去年同期156棟相較，年增率高達104%，若與今年4月相較，月增率也有89%。相較高雄主要熱門交易行政區鳳山和三民，仁武表現突出。而根據仁武戶政事務所統計，仁武的人口數已在今年3月突破9萬人，達90101人，而過去10年來，仁武人口從98年7萬239人，到108年12月達8萬595人，成長約27%。信義房屋明誠鼎山店店長孫再生指出，仁武的澄德重劃區主力產品是大樓，戶數比較多，因此一但有新大樓完工交屋，移轉量很快就會被拉高。不只如此，孫再生說，澄德重劃區有不少全誠建設的推案，該建設公司為高雄在地建商，其產品多半採光佳、格局中規中矩、做工實在，所以指名度頗高。以市區中古屋為例，全誠的案子經常一有釋出就常常立刻被買走，仁武地區房價親民又多是該建商的推案，未來房價漲幅是可預期的。孫再生進一步指出，相對高雄市區新屋穩坐2字頭，甚至突破3字頭，仁武2、3年前剛開始發展時，每坪約14至15萬，現在約18至19萬，換算成總價帶，3房平面車位的產品約700至800萬，大4房約1000萬出頭。除房價親民、居住壓力低，吸引購屋族到仁武買屋，孫再生說，澄德重劃區雖是新興重劃區，但基本的店家包括全聯、便利商店、寶雅等都具備，由於距離左營、三民區亦不遠，如果想逛街或其他商業需求，開車進市區也很便利，這些都是仁武房市之所以在疫情大環境下，仍能持續看漲的原因。