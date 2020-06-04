房市／比鼓山每坪便宜近10萬　高雄在地人喜選鹽埕

高雄市府「智慧市政儀表板」統計實價登錄資料，去年全市中古屋每坪均價約19萬，相較之下，相鄰的鹽埕區均價僅約10萬，相差將近10萬。專家指出，鼓山有農16、美術館特區等新興重劃區墊高價格，鹽埕區屋齡則相對老舊，不過，論起生活機能，鹽埕區毫不遜色，不少高雄在地人如有購屋需求，也常選擇此區。「智慧市政儀表板」網頁顯示，2019年鼓山區中古屋（含公寓、華廈、住宅大樓）的平均價格19萬6731元，是全市單價最高的行政區，而與鼓山區相鄰的鹽埕區，中古屋單價則是10萬7169元。信義房屋成功漢神店店長吳光祐指出，鼓山擁有農16、美術館兩個新興重劃區墊高房價，相較之下，鹽埕區發展早，即使近期有駁二、輕軌、亞洲新灣區等建設，但因屋齡比較老舊，房價也相對低；另一方面，鹽埕區整年的移轉量相對較少，其中又多30、40年以上的套房交易，不少這類型產品單價只要5萬元上下，可能也是拉低鹽埕區均價的原因。不過，吳光祐表示，鹽埕區其實機能相當好，以交易量比較集中的河西路、五福四路、大勇路來說，騎機車過愛河，5分鐘就到漢神巨蛋商圈，騎車5分鐘內也可以到輕軌或捷運站，加上當地有駁二，居住環境佳，且由於發展久，小吃非常多，「類似台南市的古都氣息」。也因此，不少高雄在地人如要購屋，其實也喜歡考慮鹽埕區。至於目前鹽埕區主力產品的行情，吳光祐舉例，河西路上屋齡20多年華廈，如有面愛河的景觀，通常保值度最佳，每坪均價有20萬以上的行情，若沒有面河，則會有約2成的價差，也就是每坪均價約15萬左右；五福四路上則有一些屋齡比較新的建案，例如「港灣麗池」約5年左右，近期成交價約落在24萬。