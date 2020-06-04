房市／台南南區漲最少　健康路以南200萬就成有殼一族

台南房價近年漲不少，檢視聯徵中心房貸資料，永康、安南和安平等購屋熱區，房貸金額10年來漲幅超過100%；相形之下，南區10年來房貸金額爬升幅度較緩，因南端有一些嫌惡設施，包含機場。根據聯徵中心資料，台南市南區2009至2013年每一季的平均授信額度大約都在260萬至350萬左右起伏，但2014年之後，幾乎每一季的平均授信額度都超過400萬，到了2017年之後，則漲到500萬以上；最新一期統計資料，南區的平均授信額度達527萬。不過，相較永康、安南、安平，成長幅度較緩，房貸金額也算低。信義房屋金華店店長張榮表示，南區南端有一些嫌惡設施如機場、殯儀館，因此整體房價比較低，但健康路以北的南區，緊鄰中西區、安平區，西北方為台南市政府、東北方為新光三越新天地生活圈，也近水萍塭公園，生活機能與環境均佳。健康路以北的南區以透天厝為主，由於發展已久，屋齡多半在20年以上；20多年透天價格約1000至1500萬，30年以上約600至1000萬。張榮也表示，健康路以南近期新發展的「水交社重劃區」騎車或開車5分鐘可以到新光三越新天地生活圈，當地屋齡5年內大樓，2房含車位600至700萬，3房含車位800至1000萬。另外，到南區區公所一帶，也多國宅社區，這批國宅社區屋齡20多年，擁有傳統市場、接近安平工業區等條件，大3房約600多萬可入手，當地的老公寓則約200至300萬。