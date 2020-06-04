房市／建設議題太多　台中成交5戶中就有1戶在北屯

最新一期《台中市住宅價格指數及交易資訊》年報中指出，台中市108年全市住宅大樓與華廈的買賣件數，北屯區居冠，而且比例占了全市交易量17%以上；換句話說，將近1／5的大樓與華廈交易都集中在北屯。專家分析，除了房價親民之外，「五大因素」是炒熱北屯房市的關鍵。根據《台中市住宅價格指數及交易資訊》年報，台中市去年全年大樓與華廈的交易件數8852件，北屯區是各行政區中最多，達1532件；若是統計屋齡3年內新成屋，交易總件數2414件，仍是北屯區最多，達422件；至於屋齡超過3年的中古大樓及華廈，北屯件數僅略低於西屯區25件，但件數已較107年增加逾百件。北屯交易夯，信義房屋民俗公園店店長溫明翰分析，北屯屋齡20年內大樓，單價落在20至30萬之間，2房總價800至900萬，3房依照屋齡與建設公司品牌，1000餘萬元最多人入手。而除了房價親民之外，還有「五大因素」。首先，台中捷運即將通車，路線行經北屯區，不少購屋族都指定要先看文心路、崇德路一帶的物件，尤其當地屋齡20年內的大樓最受青睞；第二，COSTCO二店即將開幕，備受消費者期待，也提高北屯能見度。第三，漢神百貨預計2023年底要在北屯洲際棒球場旁開幕，屆時還會有影城進駐，生活機能與商圈熱度再提升；第四，崇德路上已有許多知名餐廳開幕，與公益路分庭抗禮；最後，隨著台74線通車，購屋族不再侷限一定要買在自己工作或小孩就學的地點附近，而是可以外溢至北屯，只要沿台74線，距離其他行政區也都很近。溫明翰強調，北屯的未來發展性吸引購屋族群目光，所以才使近年來當地房市交易熱絡。