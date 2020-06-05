房市／台南中西區房貸金額　直逼新北市板橋

聯徵中心統計去年第四季房貸資料，台南市中西區的平均授信額度為929萬，不僅是台南各區之冠，更直逼台北市萬華區963萬，以及新北市板橋區952萬。專家指出，中西區有不少新建的大坪數豪宅大樓社區，或是透天別墅，總價高，房貸金額自然也高。預算有限的小資族想移居中西區，都會考慮小坪數套房或2房產品入手，400、500萬也有機會，或是直接買屋齡較舊的大樓，單價仍在1字頭。中西區雖是台南市面積最小的行政區，但包括赤崁樓、孔廟、林百貨、美術館等知名古蹟或景點都座落在此，機能完整、商業發展熱絡，且近年還有不少建設議題，例如「河樂廣場」今年初剛啟用，台南市府4月底也才剛標售「中國城暨運河星鑽地區」土地，4個標案之中，最高的每坪得標價格逾101萬元，可見市場對該區的期待性高。信義房屋台南民生店店長韓秀蘭指出，中西區房貸金額之所以高達900多萬，甚至直逼雙北部分區域，主要原因是區內機能原本就好、保值性高，近期新推出的建案成交價格自然也不會低，多穩站2字頭，視建商以及建案地點，單坪價格約落在23至27萬間，若是透天別墅，總價甚至可達4000、5000萬元。由於大坪數的豪宅大樓或是上千萬的新透天別墅，一般小資或首購族較難負擔，韓秀蘭說，預算有限者若想進中西區，通常都會先從小坪數和低總價的物件先下手，單價雖仍要2字頭，但20坪左右的套房或2房，400、500多萬即能入手；屋齡15年已上的舊大樓，單價17至18萬左右，而且公設比還比新成屋低；至於當地老透天屋齡多在30、40年以上，地坪20至25坪的物件，總價約1000萬左右。