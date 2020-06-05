房市／離台北只有一橋之隔　上班族最愛租這捷運站

三重和蘆洲沿線租屋市場，以台北橋站租金最高，主要是離台北蛋黃區僅一橋之隔，上班族群需求高所致。但其房價與菜寮站相差不多，主要是台北橋站商圈老舊公寓不少所致。三重地政事務所日前統計，三重和蘆洲沿線租屋市場情況，以捷運各站周邊行情平均租金單價來看，一般住宅是由台北橋站兩房單坪911元奪冠，三房單坪價格也有762元。三重地政事務所分析，台北橋站因位處三重心臟地帶，擁有該區最熱鬧的商圈，人潮店面集聚，生活機能條件佳，且離臺北市亦僅一站之隔，故平均單價無論兩房或三房皆明顯高於其他捷運站。信義房屋台北橋捷運店店長謝孟儒亦指出，台北橋站是三重和蘆洲捷運站點中最靠近台北市，因上班族多，該區生活機能強勁，租屋需求高所致。雖然台北橋站是三重和蘆洲捷運站點中租金最高，其平均房價卻與菜寮站相差不遠，甚至部分中古屋行情低於菜寮站周邊。謝孟儒分析表示，由於台北橋站周邊因發展歷史較為悠久，不乏40-50年屋齡左右的老公寓；若以屋齡較高的中古大樓，且非一線品牌建設社區，平均房價僅38萬元左右，惟冠德捷運共構宅價格較高，約50萬元左右。而菜寮站因擁學區，房價上漲幅度較大。不過台北橋站因與台北市僅一橋之隔，即便到信義計畫區，以捷運通車時程而言，僅30分鐘左右，仍有其極大優勢。謝孟儒說，台北橋站過一橋之後是民權西路，因其商圈生活機能不如台北橋站，也是有不少台北人到此購屋；或者上一代是三重人，第二代為就近照顧，繼續定居三重。