房市／預期疫情解封後會漲價　竹北報復性買氣大量湧現

全台最富第二里就在竹北，該區域居民多是竹科人為主，又因新竹科學園區廠商數持續增加，等同於就業機會仍在攀升，竹北房市被當地人視為「只漲難跌」，自從解封之後，竹北房市更往上衝，多數社區頻創房價新高點。依財政部2017年綜合所得稅資料顯示，竹北東平里綜合所得總額中位數196.3萬元，全台第二高。也因高所得集中於竹北，被認定房價相對有支撐性，甚至更有網友po文說「竹北房價一直漲上去，而不會下跌」。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近年竹北房市確實是一直往上漲，雖曾在2016年實施房地合一稅前修正過，但相較其他區域抗跌。至於竹北房市支撐性高，來自於竹科工程師的需求穩定，加上買方是全台灣平均所得最高的族群，尤其是這些工程師另一半多數為工程師，或老師等，購買力強勁。竹北需求穩定成長，來自園區廠商數和營業額都穩健增加中，根據新竹科學園區管理局統計，自2018年至今廠商已連續破500家，今年更超過520家，顯示就業機會的大增。需求的強勁，就連新冠肺炎疫情都難以撼動竹北房市。信義房屋竹北文興店店長陳世光表示，台灣政府控制疫情成功，加上利率調降，在疫情趨緩之際，竹北房市反彈力道大，新建案成交價破3-4字頭，中古屋頻創社區新高價。陳世光強調說，最近竹北房市景況好到不行，部分原因是「預期會漲的心理」，先前台灣SARS經驗，結束後房市反彈，激勵近期買氣好到不行。