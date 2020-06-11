房市／南科無薪假人數「+0」　持續帶旺台南永康這幾區

新冠肺炎疫情減緩，台灣逐步解封，但產業界受到的衝擊仍然嚴峻，休無薪假人數截至6月8日已創10年新高。相較於不少行業都受影響，南部科學園區產業狀況堪稱穩定，無薪假人數維持「+0」，就業人口也逐年成長，連帶讓台南永康、東區、安南區等地房市也穩定被支撐。勞動部公布最新減班休息（無薪假）人數統計，目前達2萬8345人，是10年來新高。其中，科學園區部分，新竹科學園區有3家廠商、共61人休無薪假，中科與南科則都沒有人休無薪假。根據台南市府統計月報，今年第一季南科廠商家數476家、就業人數7萬7740人，較上一季增加；且108年Q1到Q4，每一季就業人數都比上一季增加770至1800人不等，顯見產業狀況穩定。南科就業人口逐漸增加，產業狀況也相對平穩，連帶使台南多個區域的房市也受到穩定支撐。信義房屋復國店店長李聿旌以永康為例指出，永康原本就有工業區，且中華路、鹽行、復國等多個點狀商圈都很熱鬧，在地的就業機會與居住人口本來就多；因永康生活機能、學區都較南科週邊的行政區更為完整，且距離南科車程僅約20分鐘，近年來如永康交流道、大灣交流道附近，吸引很多南科就業者外溢到此地居住。除了永康之外，李聿旌說，東區虎尾寮鄰近明星學區復興國中，距離仁德交流道亦不遠，又如永康和東區交界的平實營區，未來有捷運、商場，發展性備受看好，也都是南科族群熱愛的購屋地點。安南區房市同樣也受惠南科的發展，近幾個月來，交易量以及透天厝開工量，都是全台南數一數二亮眼的區域。信義房屋安南海佃店店長陳政光說明，永康、安南都是南科就業者的購屋熱區，其中，安南的購屋剛性需求除來自本地人口，最主要就是南科工作族群，尤其安南目前購屋需求強勁，房價卻還沒追上永康，未來有持續成長的空間。