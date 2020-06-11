房市／社區內有游泳池　南部購屋族不埋單

不少建案主打社區內有游泳池，但由於維護費用較高，這項設施對於不少購屋族來說誘因有限，專家更指出，尤其南部的購屋族，本來就喜歡住透天這類坪數大、不用管理費的房子，一但社區有游泳池，拉高公設比還得負擔更高管理費，除非豪宅社區，否則一般社區內幾乎不會設置游泳池。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，社區內有游泳池好不好「見仁見智」，但一般來說除非是豪宅社區，否則普遍來說，住戶對於游泳池這項設施往往沒這麼喜愛。第一個原因在於游泳池需要定期清潔、支付水電、聘請救生員，除非是擁有上千戶的大型社區，或是住戶都很有錢，否則維護費用太高；其次，社區內有游泳池也會增加一些危險性，例如幼童跌傷、溺水等。徐佳馨形容，就像愛喝牛奶不一定要養一頭牛，一般民眾若想戲水、游泳，多半直接到運動中心，不見得喜愛自家就有游泳池。這樣的情形到了南部地區更加明顯。信義房屋台南民生店店長韓秀蘭指出，當地無論透天或大樓社區，游泳池這項設施都很少見，因為對台南的購屋族來說，公設不是重點，而是室內使用空間與居家外的環境，游泳池、健身房有時反而甚至成為民眾挑屋的扣分條件，因為會拉高管理費、增加公設比。她舉例，台南的社區除非是豪宅建案，每坪管理費可達70至80元，否則一般市中心的社區每坪60至65元、較邊陲地區每坪約40至50元，再高的話購屋意願就會受到影響。信義房屋復國店店長李聿旌也說，游泳池這項設施在台南的社區內並不盛行，除非較高級的社區才有可能設置，因為台南人對於管理費太高的社區不會列為購屋首選，而且即便有設游泳池，使用率通常也很低。