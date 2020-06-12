房市／新莊副都心房價比高點跌2成　探底後購屋族出現了

新北市民政局統計各里人口數排名，副都心重劃區所在的新莊中原里，過去排名都在15名左右，但從去年中之後一路往前竄，今年2月開始已經穩居「新北第10大里」，可見其人口近期穩定成長。專家指出，副都心重劃區過去因為開發期拉太長，推案價格又太高，致使交易量不佳，但如今價格下修，比高點時低了1成5至2成，開始吸引購屋族進場。根據新北市民政局統計，中原里5月有1萬2779人，是人口數排名第10名的里，106年5月時則只有第15名，總人口約1萬人。中原里人口不斷成長，信義房屋新莊中原店店長戴崇逸指出，昌平街、昌隆街以南屬舊市區，人口本來就多且穩定，至於北側則是副都心重劃區，近年中原里人口的成長，主要都是移入該重劃區內。新北市府2010年將副都心重劃區的商業區、住宅區土地全數脫標，交由建商和私人企業開始投資建設，但戴崇逸表示，由於開發期拉太長，機能尚不到位，一開始預售屋價格卻又開到每坪55至60萬，加上建商推出的坪數又多在50坪以上，總價相當高，交易量受到重挫。戴崇逸說，2016年之後，副都心重劃區的房價不斷下修，到目前每坪約40至45萬，和當年房價高點相比，相當於低了約1成5至2成，且近期建商推案坪數都約27至45坪，2房車位產品總價約1300至1600萬，3房車位產品約2000至2500萬。無論是對來自鄰近區域的購屋族，或是原先住在舊市區的換屋族來說，若原本中古屋以1500萬左右售出，只要另貸款500到800萬，就能在重劃區換住新屋，價格接受度較高。除價格、坪數雙雙下修，戴崇逸表示，區域發展與建設逐步到位，也使買方更有信心進場。例如預計引入超過300個品牌的全新百貨商場「宏匯廣場」，已確定7月31日試營運，未來亦會有「i-Tower」商辦摩天大樓，並與凱悅集團合作推出飯店等。