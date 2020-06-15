房市／實價登錄新制7月上路　房價作假最多罰15萬

實價登錄新制將於今年7月1日正式上路，此次最大變化是，先前房屋交易過戶到資訊揭露時間約需3到4個月，此次則縮短於1個月內，讓區域行情更即時反應，並且若未申報或者申報不實者，也將重罰3至15萬元，提高價格更加透明化。內政部將於7月1日正式施行實價登錄新制，此次修正重點，首先是買賣交易交易後，將辦理過戶同時也要辦理申報登錄。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去交易後到價格揭露需3到4個月時間，此次修正將縮短至1個內，讓消費者可快立即掌握到區域行情。同時，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，新制施行後，對於申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊，如有申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰。除此，原本申報不實，地政士等代理人是被處罰對象，此次也修改為買賣雙方必須負責，避免若價格作假，將將責任歸屬於地政士。內政部強調，買賣雙方共同辦理實假登錄，是為了透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，提升資訊的正確性。信義代書也指出，此作法可將責任回歸至交易雙方部分，而非代理人。不過，即便是責任歸屬為買賣雙方，在行政流程上，買賣雙方均可決定要自行辦理，或者透過地政士等代理人協助。