房市／板橋2字頭中古大樓　只剩這些路段還有

板橋堪稱新北市房價最高的區域之一，根據板橋地政事務所繪製4月份成交行情分布圖，如果要在板橋找到房價2字頭的大樓產品，僅篤行路二段均價26.38萬，相鄰的金門街上也有2字頭華廈；至於2字頭的公寓產品，則在大觀路二段、新海路。據板橋地政事務所統計，篤行路二段大樓均價26.38萬，金門街華廈均價27.41萬；另外，新海路公寓均價25.18萬、大觀路二段公寓均價26.92萬、忠孝路公寓均價29.3萬。5個路段是板橋僅剩房價2字頭的地區。信義房屋樹林店店長王柏竣指出，篤行路二段、金門街地理位置上已較靠近樹林火車站，因此房價與正板橋市區相比，親民許多，即使如此，當地生活機能亦不差，近保安市場，多公園與學校，且過浮洲橋即可到亞東醫院捷運站。王柏竣表示，篤行路二段的購屋主力來自首購族，以及預算3房平面車位總價能在1100至1200萬以內的購屋族，因為多屋齡25至27年左右中古大樓，因此多半可以每坪27至29萬價格買到適合的物件，且常常需求甚至大於供給；至於相鄰的金門街，因屋齡比較新，大樓約10年左右，因此均價略高，需31至34萬，但華廈價格有2字頭。信義房屋板橋亞東店店長李弘彥則表示，大觀路、僑中一街及二街一帶，數十年前屬於淡水河洪水平原二級管制區，目前雖已解除管制，但地理位置屬板橋邊陲，且多屋齡40年左右的公寓，因此房價相對低。不過，近年來在合宜住宅、都更帶動下，當地的市容以及人口都有提升，行情也緩步成長。舉例來說，當地公寓行情26至30萬都有，如果是擁有頂樓加蓋，或是位於2、3樓的公寓，室內又有裝潢，均價可到30萬左右。