房市／信義房屋祭出首獎十萬　邀拍微電影

2020中華電信「MOD微電影金片子創作大賽」於6月緊鑼密鼓登場，競賽活動總獎金超過百萬，尤其是信義房屋與信義文化基金會再度以「社區一家紀錄片獎」與「信義企業倫理特別獎」兩獎項，鼓勵全民用影像紀錄社區及企業倫理主題微電影，即日起至9月1日止上網報名，參賽團隊除可大展身手，爭取首獎10萬元獎金，競賽獲獎影片更將登上MOD大平台向百萬收視戶播送。中華電信「MOD微電影金片子創作大賽」號稱國內影音創作者搖籃，更有百萬首獎加持，歷年來獲眾多影音創作者熱烈參與，也不乏專業團隊參賽角逐，獲獎作品口碑廣受好評，競賽也和許多志同道合的企業攜手，如信義房屋與信義文化基金會也共襄盛舉，合作推出「社區一家紀錄片獎」與「信義企業倫理特別獎」兩特別獎項，透過影片傳遞更多社會影響力。信義房屋多年來推動社區營造廣受各界肯定，這次攜手中華電信跨界推廣社造理念，期透過「社區一家紀錄片獎」讓影像來紀錄在身邊發生的社區故事，該獎項提供首獎10萬、貳獎5萬、叁獎3萬及七名佳作各1萬，共計25萬獎金，鼓勵大家拿起攝影器材紀錄下自己社區的點滴；而信義文化基金會長期也對推廣企業倫理價值不遺餘力，盼以「信義企業倫理特別獎」用微電影的方式打破同溫層，翻轉國人過去對企業倫理的八股印象，拉近年輕族群與倫理價值的距離，這次獎項也祭出總獎金20萬，分別是首獎10萬、貳獎6萬、叁獎4萬，讓創作者能發揮倫理哲思打造新作。2020中華電信「MOD微電影金片子創作大賽」於即日起跑徵件，主辦單位呼籲影像創作者把握報名時間，於9月1日前投遞作品報名，不論學生或社會人士均可參加。競賽將於11月初公告入圍名單。

參賽詳情請參見活動官網http://mod.cht.com.tw/microfilm，或洽詢工作小組電話02-23444954。