房市／有錢人不怕疫情　逆勢買進「西華富邦」

間，雖然目前仍未脫疫情的隱

根據台北市最新實價資料顯示，雖然今年第一季新冠肺炎病毒擴散，不過指標豪宅仍有成交實價揭露，大直地標水岸豪宅「西華富邦」今年2、3月成交3戶，總價皆接近2億元左右，天母的指標豪宅「華固天鑄」3月8樓成交2.4億元，即使在當時面對疫情的不確定性，仍有豪宅客鎖定標的勇於進場。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，許多新的地標豪宅都陸續完工進入成屋銷售階段，對於客戶來說不管是室內的空間、景觀、公設與大廳的呈現都可以清楚看到，也加快豪宅客戶的決定時憂，但客戶認為可以用較為合理的價格買進，因此看到一些豪宅仍維持默默成交的穩定銷售狀況。「西華富邦」今年第一季累計已有3個實價紀錄，包括先前揭露4樓與22樓都成交2億元，新揭露的24樓成交2.07億元，每坪單價為157.8萬元，不過該筆有前次的交易資料，2015年12月該戶成交總價為2.14億元，此次交易應該是虧損出場。累計該社區從2015年以來已經有132筆實價紀錄，根據台北市地政雲百大社區統計，「西華富邦」平均交易總價為2.57億元，累計實價揭露金額超過300億元，成為近年最賣座的北市豪宅。另一筆地標豪宅交易則是「華固天鑄」，今年3月8樓成交2.4億元，每坪單價為128.9萬元。觀察此次疫情也讓豪宅市場交易變熱絡，主要有些受影響的企業主需要變現，也有買方等了很久覺得價格合理才進場，因此整體豪宅市場交易量反而增溫。