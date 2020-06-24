「遠雄青溪」深受首購族青睞　公開近5個月即將圓滿完銷

「遠雄青溪」秉持著「以家為核心，創造更有價值的居住環境」建築理念規劃及小檜溪重劃區的開闊街廓環境，從今年2月公開銷售，深受桃園當地首購族的青睞。

遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，秉持「以人為本」的初心；該建案的催生歷經九個月，從區域的研究、客層的研究及客層所需的房型都經過長期訪查與探討。該建案基地為800餘坪，規劃兩棟14層的大廈，中間還有一座開闊的中庭。

，讓住戶在此交誼、小孩在此嬉戲，營造出「家」的氛圍。

▲遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，該建案中庭裡種植大樹，人們圍繞大樹營造出「家」的氛圍。（圖／資料照片）

小檜溪重劃區於春日路與三民路交接，在桃園市中心區。開發面積近40公頃，公園用地就達4.69公頃，區內有5座親水公園，加上建築退縮，綠地、水岸開闊舒適，距中正商圈僅需1分鐘車程、大業大有商圈車程約3分鐘、桃園藝文特區和站前商圈車程約10分鐘，搭上舊有商圈的便利，加上青溪國中、大業國小學區完整，「小而美又機能成熟」的特性，買氣獨領桃園風騷。

▲大廳3D示意圖。（圖／資料照片）

小檜溪重劃區對外交通四通八達，除了10分鐘可到達的桃園火車站及國道一號南崁交流道外，還有已動工的捷運綠線，未來透過捷運路網輕鬆掌握城市動脈，達到北北基桃一日生活圈機能。

該建案室內創造樓高3米3舒適尺度，在單純少戶的135戶中，規劃30坪2房、35坪2+1房、40坪正3房、45坪3+1房等高坪效、房間採光的首購理想格局，全案開價每坪33-34萬元，含車位總價1100-1700萬元間，房價相對合宜是吸引首購族青睞主因。

▲Lounge bar 3D示意圖。（圖／資料照片）

建築的根本在於人，該建案從設計規劃、施工營造，到售後服務，用心分析、認真執行，把關品質，只為了創造更宜居的生活空間，提供人們更適宜更美好的理想生活。「遠雄青溪」住市心，寬敞生活不是夢；頂著「遠雄」金字招牌建築安心保證，加上完善的社區規劃，便捷的交通，不但受桃園當地首購族的青睞，雙北的年輕人亦投入關愛眼光。

▲遠雄青溪3D外觀。（圖／資料照片）

種植一棵家樹

遠雄青溪｜小檜溪樂活親子宅

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