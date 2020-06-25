房市／中山晴光套房總價500萬　首購族喜買北市門牌

隨疫情與股市趨於穩定，剛性需求湧出，對於自住客而言，500-1000萬元套房可買台北市門牌相當誘人，因此中山區的晴光商圈5月帶看量及網路預約量都比4月還增加3成。信義房屋中山晴光店主任李偉豪表示，早期建商多在此推大坪數豪宅建案，近年坪數逐漸縮小，反倒以小宅為主力，除了詢問度最高的套房吸引首購族或情侶以外，1000-1500萬元的2房則吸引小家庭的目光，看好晴光商圈生活及交通機能完善，加上房價比鄰近的松江路便宜。晴光商圈白天有傳統市場，夜晚有雙城街小型夜市，還有全聯、頂好超市，生活圈機能完備，中山北路、民權東路金融機構、銀行林立，在林森北路有台北市聯合醫院林森分院，從生活圈到花博公園約10～15分鐘步行路程。李偉豪表示，靠近中山北路的房價較高，屋齡10年內大樓每坪85-95萬，商圈巷弄內的大樓單價則略低，每坪約75-85萬元。交通動線部分，區內有捷運中山國小站，民權東路沿線公車班次密集四通八達，可到內湖、南港、三重、新莊或蘆洲，若是開車則可由台北橋往三重，沿民權東路可達松山機場、內湖，上新生或建國高架橋均很便利。綜觀價格、機能以及交通，使中山晴光成為北市熱門購屋區外，李偉豪表示，這一年來危老夯，都更合建效益大，區內新案增多，從小坪數到中大坪數都有，每坪開價更上看百萬元。