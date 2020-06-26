房市／二重疏洪道重劃區右岸勝左岸　單坪價差逾10萬元

新北大都會公園擁有全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯，因公園有廣大休憩空間，使建商紛紛微漲房價，此區域屬於二重疏洪道重劃區右岸，與左岸單坪價差超過10萬了。信義房屋三重菜寮店店長陳威宏表示，二重疏洪道重劃區左右岸以淡水河為界劃分兩側，右岸鄰近菜寮和集美街舊商圈機能，交通機能以三重捷運站交匯機場捷運線與新莊線，鄰近三重舊市區生活圈、商業區用地規劃有CityLink商場，新案平均交易價格在50多萬元，部分訴求河岸宅甚至開價6字頭。而左岸(西側)則因周邊還有工業廠房，價格普遍落在4字頭左右，因此左右岸有著10萬元以上的單價差距。陳威宏指出，本來右岸許多河岸宅就打著水岸生活圈以及親子綠地的招牌，加上生活機能更佳，買氣及交易量都較左岸高，年初許多新案就以新北大都會公園為利多，多喊在6字頭，如今疫情趨緩，公園也正式啟用，讓這些河岸景觀宅更站穩6字頭房價，同時更拉大左右岸單價差距。二重疏洪道重劃區左側為五谷王段鄰近工業區，生活機能仰賴較遠的家樂福以及ikea賣場，雖然生活機能以及環境不如右岸完善，但總價落在800-1400萬之間，換算單價約為41-55萬，低總價仍吸引許多新北市首購族以及期望擁有河岸生活的小家庭往左岸覓屋。