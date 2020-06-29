房市／淡海新市鎮新古屋搶出售　讓利空間放大

淡海新市鎮約12年前開始發展，因還有不少建地，至今仍有新案推出，這裡交易市場涵蓋預售屋、新成屋、新古屋和中古屋。特別的是，沒人住過但屋齡約5左右的新古屋在這裡物件很多，第一線房仲業者觀察，因利率低，屋主持有成本不高，所以不急著在先前房市低迷時出售，近期因淡江大橋等建設議題，於是釋出，甚至部分物件高達約15%內的讓利空間。近期有民眾到淡水新市鎮看屋，發現沒人住過、甚至連廚具包膜都還維持原樣的「新古屋」比例頗高。信義房屋濱海捷運店店長李世堯指出，新古屋在買賣市場一向都有，雖然林口、三峽北大特區、淡海新市鎮的空屋率有下降趨勢，但淡海新市鎮因建地仍多，陸續仍有許多新建案推出，供給量大之下，拿出來賣的量自然也較多；此外，早年的確有不少屋主看好淡海新市鎮發展而多買了幾戶。李世堯舉例，海洋都心一、二期量體就高達3000多戶，其中不少都是新古屋，由於最近淡江大橋進度明顯，已可見大橋橋墩，因此屋主把握時機拿出來賣，甚至有15%以內的讓利空間。不過，隨著房市大環境走向低利率，看屋的民眾變多，增加賣方信心，推估讓利空間也會逐步縮小。李世堯另提到，淡海新市鎮的新古屋、中古屋、預售屋價差不大，對於買方來說，由於淡海新市鎮房價相對親民，吸引首購族，因此新古屋最大的優點，就是讓沒有買賣屋經驗的買家能實際看到成屋、公設、管委會運作狀況，但又沒有被其他人住過。信義房屋淡水新市店店長王志維也表示，中古屋與新古屋價差不大，視建商品牌與坐落位置而有不同，一般來說，越靠近家樂福商圈且建商品牌越好，單坪價格約25至32萬間，但若是較一般的建商品牌且位置較遠，則約18至25萬間。王志維也建議，若是想買新古屋，又怕閒置太久有問題，買方可優先評估「建商品牌（品質）」、「距離輕軌的距離」、「社區公設與週邊居住環境」等三大條件，一般來說，只要這三條件都符合心理期待，往往較不怕買錯或買貴。