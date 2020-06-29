房市／阻絕惡房東、惡房客！租賃新制不得隨意漲租

為防止惡房東以不合理契約坑殺租屋族，或是惡房客故意破壞租屋，房屋租賃新制預計7月15日上路。根據新規，房客未來將會受到的保障包括租屋期間房東不能隨意調漲房租、不能濫收電費、提前終止租約需於一定期限前通知對方等。行政院消費者保護處表示，修正後的《住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項》規定包括，日租型租屋容易有管理弊端，未來租賃期至少要30天；為保障房客權益，房東在租賃契約期間不得調漲租金；電費分夏月與非夏月計價，但房東均不得收取超過「台電所定當月用電量最高級距之每度金額」；租屋處及附屬設備原則上由房東負責修繕，房客無正當理由不能拒絕，但如果修繕期間租屋處不能居住，房客可以請求扣除部分或全部租金。為避免房東也有遇到惡房客的風險，新規也明訂，欠繳的租金、租屋處毀損滅失的損害賠償、處理遺留物的費用，均納入押金擔保範圍。另外，新規將房東、房客可以提前終止租約的法定事由列舉出來，要求必須在3個月或30天前以書面通知對方，但如果是有危害公共安全、損害建築結構安全、危及房客安全健康等情形，可以不提前通知；至於若沒有提前終止租約的法定事由，雙方仍可約定提前終止契約，但必須前1個月通知對方，否則要賠償最高1個月租金的違約金。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，租賃新制上路後，對於房東、房客的權利與義務有更明確且明文的規範，例如以前房客若反應租屋處需要修繕，可能遇到房東「愛修不修」，但未來有明確法律文字可要求由房東負責修繕，又如什麼時間點、什麼條件下可以終止契約，也都更明確。新規對於電費的收取也有明確限制，曾敬德認為，整層租屋擁有獨立帳單，較沒有房東超收電費的問題，但若是分租套房，就可能遇到房東要求收取的電費過高，未來可望也能減少這類爭議。