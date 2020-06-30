房市／高雄鐵路捷運化發威　民族和科工館站華麗變身

信義房屋統計高雄市各火車站點週邊實價登錄資料，配合鐵路地下化新設的美術館、民族、科工館及正義站，101至108年交易件數與均價呈逐年上揚走勢，尤其民族站住宅均價首度站上2字頭，科工館站也達19.48萬，創歷年新高。統計顯示，民族站住宅均價20.59萬是8年來首次站上2字頭，與101年12.74萬相較，漲幅超過6成；交易件數去年839件，101年僅318件，成長163%。科工館站去年均價19.48萬，直逼2字頭，與101年12.23萬相較，漲幅也有59%；交易件數去年782件，101年412件，成長90%。民族車站位於高雄站、科工館站間，信義房屋七賢店店長賴巧純指出，「站東」地區議題多，如陸橋拆除、綠園道、增設車站等，近年吸引建商如甲山林、興富發等，收購當地老透天或實施都更，新蓋的大樓一多，連帶拉抬住宅均價，目前新成屋開價都落在28至30萬，成交行情應也有24至27萬之譜。不過，據賴巧純觀察，除非是建商收購的老透天，一坪可從30多萬漲到50多萬，由於當地透天及大樓屋齡較老，一般民眾交易的價格，不至於一夕飛漲。目前民族車站週邊25至30年大樓，單價約15至18萬，少數幾棟屋齡10年左右約20至23萬，30、40年以上巷弄透天則約1000萬上下；民族站至科工館站之間，屬於明星學校五福國中學區，相對於文化中心一帶，房價仍算平易近人。信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘則表示，科工館站一帶無論公寓、大樓與華廈、透天等各類型產品房價逐年穩定成長，尤其透天的漲幅最大，主要是土地變貴，而透天的土地持份比較大，而且，鐵路地下化、新設車站之後，原本大順路一帶的老舊透天緊鄰鐵軌，現在這項嫌惡設施已經消失，日前成交一件44.8年老透天，早年交易400多萬，現已可賣到650萬。邱耀弘分析，高雄鐵路地下化新設4站，主要是盼達成「鐵路捷運化」目標，連帶也有綠園道、拆除陸橋等建設，雖高雄人搭乘大眾運輸工具的比例未必真的這麼高，但市容變美、近火車站、方便轉乘等優勢，仍足以讓站點週邊的房市趨向「價穩量揚」，房屋保值性也提高，未來房價下跌的可能性不太高。