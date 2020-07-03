房市／樹林火車站旁平均屋齡近20年　購屋熱潮仍在燒

樹林地政事務所統計5年來實價登錄資料，發現全區交易量將近3成集中在樹林火車站周邊，堪稱交易熱區！專家指出，火車站周邊生活機能佳，來往台北市區較方便，詢問度相當高，但也因需求大於供給，當地大樓房價站上4字頭。據指出，大部分民眾認為樹林火車站交通方便、商業活動密集、接近台北市與新北市板橋，也有不少人看好捷運萬大線通車後，對當地機能的發展更有幫助。樹林地政事務另做問卷調查，樹林火車站周邊和三峽北大特區會選哪一區，多數民眾認為，地政事務所統計卻發現，北大特區主要的交易總價帶確實高於樹林火車站，主要是因北大特區平均屋齡8.7年，且多是大樓產品，樹林火車站周邊平均屋齡19.4年，交易型態包括大樓、公寓，致使總價區間看似更低。不過，若只看大樓產品，樹林火車站周邊每坪單價29.3萬，略高於北大特區27萬，屋齡3年內大樓，樹林火車站周邊單價33.7萬，也高於北大特區31.7萬。信義房屋樹林站前店店長鍾旻君指出，樹林火車站周邊以機能取勝，前站有傳統市場、夜市，新建案相對少，後車站中山路一帶有各大連鎖商店如麥當勞、85度C、肯德基等，銀行等機構也多。鍾旻君進一步說明，從樹林搭火車只要18分鐘即可到台北火車站，即使再轉乘捷運，與許多捷運沿線的地區相比，通勤時間並不會比較長，加上生活機能完整，當地詢問度一向很高，無論樹林在地人或者外地客，都有意願在此購屋，不過也因此，釋出量往往跟不上需求量，致使當地房價高，多年來跌幅也很有限。以距離火車站步行10分鐘內範圍來說，公寓平均單價約27萬左右，如有裝潢整理可達30萬，屋齡10多年中古大樓，則有每坪40至43萬行情，至於新成屋開價，也都坐穩4字頭。由於火車站周邊房價相對樹林其他路段高，且釋出量不多，距離車站約15分鐘路程的金門街、篤行街，或是南樹林，由於價格更親民，也可算是當地購屋熱區。