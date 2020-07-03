房市／彰化醫生最愛商圈　親民房價小資族也愛移居於此

被當地人稱為「醫師城」的彰化大埔商圈是許多醫師喜歡入住的區域，房仲專家分析主要原因有三，第一是商圈中有兩個醫院使醫師人口眾多，第二商圈機能強大，食衣住行育樂皆可滿足，第三是一條龍的優良學區適合醫師替小孩設籍，讓許多醫師選擇在此購屋，以透天別墅產品居多，小資族則選擇總價500-600萬元華廈，同享生活機能。彰化基督教醫院以及秀傳醫院位於大埔商圈中，信義房屋彰化大埔店專員黃鼎宸表示，醫師都非常忙碌，工時非常長，因此會以離醫院近的物件作為首選，一方面下班就可以回家休息，另一方面若有需要緊急開刀的需求，基本上十分鐘以內一定可以趕到醫院，因此形成醫師都聚集在此的特殊景象。黃鼎宸指出，大部分醫生指名的別墅總價落在2300萬上下，如近期「仁愛君品」透天別墅，屋齡還不到4年，基地坐落彰化基督教醫院，鄰近大埔商圈，不只地段佳，有兩個對外出入口、可停下3部車招待客人，吸引許多醫生這類高資產階級的目光。彰化大埔商圈不只發展時間早、且相對集中，沿著最主要的大埔路兩側除了有黃昏市場、手搖飲料店，牛肉麵、豆花店等在地特色餐飲小吃外，生活百貨林立，不乏有全聯福利中心、寶雅燦坤等連鎖品牌，滿足食衣住行育樂需求。除此，區內也屬知名學區，吸引醫師移居的另一原因。黃鼎宸說，醫師對於小孩的教育要求相對較高，彰化大埔商圈中有南郭國小、南興國小、彰興國中、彰化高中以及彰化高商。由於大埔商圈擁有生活機能、學區和醫療需求等優質生活條件，除醫生外，也吸引不少軍公教或小資族遷入，黃鼎宸說，這些族群仍以購買大樓物件居多，新大樓總價落在700至900萬，20-30年華廈總價落在500到600萬則吸引首購族。