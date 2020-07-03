房市／高雄文山特區房價下修？ 專家表示屋齡是關鍵

高雄的文山特區屬於發展成熟的自辦重劃區，一直以來房價都相當保值，但信義房屋根據實價登錄顯示，近三年平均價格從2018年的22.75萬到今年第一季調整為20.48萬，房仲專家指出，房價下修主要原因在於近兩年特區中交易物件多為屋齡20年以上的中古物件，這些中古屋價格皆在20萬以下進而拉低平均價格，同時10年內價格在22萬以上的物件這兩年交易量甚低，加上今年新案皆為預售，尚未納入實價系統當中，多方因素之下造成文山特區整體平均價格微下修。高市文山特區生活圈，地處東高雄三民區與鳳山區的精華區，具備成熟商圈發展，包括外圍的澄清路、青年路都有大型連鎖餐廳、量販店，而重劃區內的文恆路、文濱路等更有許多特色餐廳。信義房屋文山店一級專員李建忠表示，這兩年占文山特區交易大宗的是屋齡20年左右的物件，價格多在17萬左右，雖然表面上拉低本來被新案推高的平均價格，但其實，目前屋齡10~20年的產品房價每坪約18~20萬元，10年內的社區房價幾乎都超過2字頭。文山特區因有建設利多，未來房市看俏。李建忠說，以首棟大樓「新天地」為例，屋齡已達17年，但近期最高成交金額逼近20萬元，若以該案推出當時每坪最低8.8萬元對比，房價已經翻倍。今年第二季以來，許多剛推出的新建案單價都已超過26萬，比去年增加1到2萬，顯示文山特區近年新案都是持續上漲中。李建忠接著強調，目前文山特區有2大利多，首先就是高雄客運位於澄清路的土地，將開發為百貨商場，這對於沒有大型百貨公司的東高雄來說，集客能力會相當高，帶進人潮和錢潮。此外，捷運黃線則預計經過澄清路，對於沒有捷運的文山特區更是拉抬身價。