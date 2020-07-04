房市／一起讚聲助社區 「全民社造」網路人氣票選開跑

每年吸引百萬人次關注的信義房屋「全民社造行動計畫」即將進入決選階段，其中最受社區居民熱烈支持的「網路人氣票選活動」將於7月1日至8月9日間舉行，只要在投票期間內上官網投票頁面，登入FB帳號即可為您心儀的社區改造計畫進行投票，幫助有心改造家園的人「讚」起來!信義房屋「全民社造行動計畫」網路人氣票選於七月登場，除鼓勵社區積極將提案計畫的構想以及內容，善用網路的影響力，尋求大眾的支持與找到志同道合的夥伴外，也希望全民可以從這些提案中，激發出改造自身家園的好點子。以連續兩屆獲得網路人氣王的薛惠玲老師為例，原本只是在雲林擔任小學補救教學的她，以校園裡常見的防撞條結合故事繪本，發展成為「繪本妝點校園」的教案，原先只是希望可以透過彩繪防撞條的過程啟發孩子的潛能，也在執行的過程中看見參與的學生們完成作品後的成就感，促使她在九年前開始推廣繪本妝點校園的計畫。她從一開始一間一間的拜訪學校說明自己的理念，過程中雖然遇到了許多挫折仍不改變她做這件事的熱情。她也善用參與網路人氣票選的機會，藉由社群軟體分享自己的計畫理念，逢人也主動開口請求支持與協助；不只連續三年獲得獎助金支持她的行動，也讓她創下連續兩年獲得網路票選人氣王的紀錄。原本她預計五年達成一百所學校的目標，也在票選過後，陸續受到各界關注，不斷湧入各方的邀請，也讓她順利提前在三年就達成。迄今彩繪妝點校園的計畫仍在全台各地持續推動，每年仍可以看見她帶著信義房屋的志工們，與孩子一同為校園妝上美麗的色彩。