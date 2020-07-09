房市／台北市這條路房貸金額僅500萬　頗受首購青睞

台北市房價高貴，不過仍找得到低總價區域，根據聯徵中心統計，去年第四季北市房貸平均授信額度500萬左右，請最低價的路段是文山區景興路，平均為527萬元。專家指出，景興路兩類產品居多，一是屋齡逾40年老公寓，總價約1250至1400萬，另一種就是套房社區，總價550至650萬就買得到。景興路之所以房貸低，並不是因為房屋單價特別低，而是有戶數多的套房社區所致。信義房屋文山試院店店長陳守鈿指出，景興路上主要產品為公寓以及套房社區，其中套房社區部分，如果近捷運站、屋齡比較新、坪數15坪左右、室內挑高3米6的社區，單坪價約需63至68萬，總價仍需800至900萬。不過，當地也有一些總價比較低，約550至650萬的套房社區，由於社區戶數多、交易量相對大，才會使整條路段的平均房貸金額落在500多萬。例如屋齡20多年的「金阪神大樓」，由於低樓層是百貨商場，住宅部分公設比高達50%，拉低單價，每坪約只需40萬左右；另如屋齡10年左右的「伊勢丹大樓」，雖單價約60萬，但因權狀坪數大約都只有10多坪，因此總價也比較低。陳守鈿說，這類型套房社區約3至4成為自住需求，另5至6成則是因為附近有學區，住在新北市新店的父母買來替孩子設籍，方便入學，或是置產客戶買來收租，以月租金1.2萬左右計算，投資報酬率約有2.2%至2.4%。至於公寓部分，陳守鈿說，當地的公寓屋齡多在42至45年之間，少部分甚至超過50年，一般來說坪數介於26至30坪間，單價約43至48萬，換算總價約為1250萬至1400萬，但通常購屋後另需花120至150萬元整修翻新。不過，由於與鄰近的信義區、中正區、大安區相較，這樣的總價相對親民，加上有捷運、學區，因此仍頗受首購族青睞。