房市／楠梓這裡吸年輕族群　短短一條路開三家超商

除一般人熟悉的便利商店形式，7-11還發展出提供多元服務的「Big7」門市，預計7月底將開幕的第三家「Big7」，落腳楠梓創新路，這不但是高雄第一家不是位於市中心的「Big7」，更將是創新路上第三家7-11。專家推測，當地所在的清豐里是楠梓人口最多的里，且近年不斷有年輕人口移入，又鄰近大學，業者看好人口發展潛力，因此在這裡展店。「高雄開新點」臉書粉絲頁日前PO文透露，創新路即將開第三間7-11，而且還是全高雄第三家提供博客來書店、生啤酒、康是美、手沖咖啡、烘焙等服務的「Big7」，目前暫定7月25日開幕。PO文一出，許多網友紛紛回文表示，「一條路上將有3間7-11」、「終於有走路可以到的超商」、「選在有點邊陲的地方，看來很看好學生實力！」信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖指出，「清豐里」包括土庫重劃區及「芎蕉腳」兩區塊，而創新路就是從土庫重劃區，一路延伸至芎蕉腳、高雄科技大學第一校區的要道。由於土庫重劃區內有家樂福和全聯，是比較熱鬧的地區，創新路上原有2間7-11門市，也都集中在土庫重劃區內，反而靠近芎蕉腳地區，現在只有1間全家，不過，「Big7」即將開幕，應是代表業者看好此地的人口發展潛力。根據楠梓戶政事務所統計今年5月各里人口概況，人口最多的里是清豐里，達2萬7590人，也是目前楠梓唯一破2萬人的里。蔡岳霖說，雖然楠梓的消費力、人口稠密程度仍遜於高雄市中心，但無論土庫重劃區或高大特區，由於房價相對市中心親民，吸引人口移入，尤其年輕小家庭居多，或許也是看準人口成長多，以及年輕人的消費力，所以吸引業者在楠梓開「Big7」。蔡岳霖也表示，目前土庫重劃區內、近家樂福商圈一帶，屋齡5到10年大樓，單價約14至17萬，透天若是臨路可作店面，約1500至1800萬，社區型透天則約1200至1500萬；芎蕉腳地區近期也開始有3至4棟新建案推出，價格與家樂福一帶差不多，至於當地的透天產品，有電梯、坪數較大者，價格可到1800至2000萬。