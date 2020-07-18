房市／沙發清潔超簡單！香蕉皮竟然也能派上用場

客廳的沙發難免會因不小心打翻飲料、沾上食物殘渣，或是小朋友頑皮在上面塗鴉的時候，這些陳年汙垢該如何清理呢？信義居家整理出以下幾招，可讓沙發煥然一新。信義居家表示，將沙發縫隙稍微挖開，便能發現裡面藏了許多灰塵、毛髮，這時候拿出吸塵器最能有效清潔；而抹布沾點肥皂水輕輕來回擦拭沙發上的髒污處，可以有效清除大範圍的汙垢；要去除重點污垢則使用海綿，切記不要用力搓揉沙發，以免造成沙發材質產生裂痕損傷；結束清潔後也要記得用細綿布沾保養油均勻塗在沙發上，才能讓沙發持續發光，延長壽命。要特別注意的是，有些材質的沙發有特殊清潔方式，信義居家舉例說明，像是皮沙發可用橡皮擦輕輕擦拭掉不小心用原子筆畫上的筆跡，但只能清除剛形成不滿一天的淺層髒污，不適合去除陳年汙垢；而用香蕉皮內含有丹寧成份和蛋白質結合後會產生變質作用，輕拭沙發能有效去除皮革髒污，還能修復輕微刮傷。若是木質沙發，則可用濕抹布擰乾擦拭表面簡單清潔，即可減少靜電吸附灰塵。除此，布沙發則可灑上一層小蘇打粉，小蘇打粉具有除臭去污等功效，靜置30分鐘後再以吸塵器吸出；或是將中性清潔劑噴灑在沙發表面或重點髒污處，靜置5到10分鐘再以軟毛刷輕刷表面，最後用吹風機吹乾清潔劑也能有效去除汙垢，信義居家建議，購買布沙發時可以挑選有拆換式布套的沙發，這樣只要清洗沙發布套就可以了。在保養方面，信義居家說，除了一般的保養油，也能將過期的護手霜、凡士林，用抹布沾取適量擦拭沙發後，再用另條乾抹布塗抹均勻能幫助沙發更有光澤，並能為沙發添加一層保護層；木頭材質沙發最重保養，除基本擦拭外，可定期打蠟保養以維持木頭材質光亮。