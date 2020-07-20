房市／300公尺內嫌惡設施　竟然這些是加分

近期法院有一判例，婦人花600萬買一棟透天厝，入住後才發現屋旁10多公尺處有3座私人墳墓，由於事前不知情，她據此要求減少房價；法官根據「不動產說明書」應記載事項，判決屋主應賠40餘萬元給這位婦人。事實上，應記載事項中，無論負面或正面的重要設施，包括警察局、超市，乃至於墳墓或垃圾場，只要在物件300公尺內就必須詳列，房仲觀察到，若是表列的重要設施中有超商、超市等民生必需地點，對出售的物件加分最多。內政部規定「不動產說明書」應記載事項，應標示房屋週邊半徑300公尺內的重要設施。所謂重要設施包括市場、學校、警察局、體育場、行政機關、醫院、變電所、寺廟、公墓（含顯見的私人墳墓）、垃圾場、瓦斯行等。另自今年5月起，不動產說明書與買賣定型化契約中，也要載明建物內有無中繼水箱、行動電話基地台等。信義房屋由於是房仲業最早於1989年首創「不動產說明書」，信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘以公司一貫做法為例，他說，買方都很在意物件附近的重要設施，因此經紀人接到賣方委託後，除會口頭詢問賣方附近有沒有嫌惡設施，還要親自到物件週邊查檢，「現階段或未來」是否有高架橋、墳墓、電塔、瓦斯行、酒店等設施，鑑價部門也會標示出周邊的超市、學校等設施，整體確認後再一併提供給買方參考。信義房屋文心昌平店店長謝明哲也說，除法規要求應載明在不動產說明書的事項，信義房屋在「凶宅」部分的做得比法規要求更嚴謹，例如看屋時，該社區中庭或其他會經過的空間曾出現非自然身故，都會列在不動產說明書中。除較為負面的重要設施，邱耀弘也觀察到，大部分人看屋，對於物件週邊的學校、醫院等較大型設施，多半會有一定程度的掌握，甚至一開始就是專門為了學區來買房；因此相對來說，如果看到不動產說明書中，有超市、市場、郵局甚至動物醫院等民生相關的設施，或是詳細說明市場屬於黃昏市場或早市，更會對該物件特別加分。