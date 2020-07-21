房市／北市TOP40熱門交易路段　只有這裡3字頭

台北市地政局每年統計熱門交易路段，扣除透天厝、店面、特殊交易以及1樓的交易後，計算出該路段均價。2019年北市屋齡5年以上中古屋交易量前40名的路段中，均價全都高於40萬，僅北投區溫泉路38萬。地政局統計中古屋熱門交易路段前40名，單價最高的是仁愛路四段，每坪91萬，另如忠孝東路四段、五段，以及信義路四段等，單價都在80萬以上；即便非蛋黃區的萬華區萬大路、文山區興隆路四段等，均價也需42萬。信義房屋新北投店店長吳岳儒指出，溫泉路距離新北投捷運站步行時間約8至10分鐘，加上有一點坡度，使得價格比市中心低。不過，溫泉路上的公寓，或是溫泉路底的產品，較有可能3字頭，如果是要買當地的「電梯溫泉房」，以套房來說，單價約40萬左右、總價約600萬，若是買屋齡10至15年的2房產品，單價約需50多萬，總價約1200至1500萬左右。因此，吳岳儒說，中和街在北投也屬交易熱門路段，前段靠近新北投捷運站，中段靠近家樂福，後段因為距離捷運站與商場比較遠，30多年公寓有些甚至不用3字頭，中段或前段的公寓則大約35萬左右，與溫泉路價差不大。以中和街接受度最高的產品為例，30坪公寓總價約800至1000萬。吳岳儒強調，新北投地區靠近陽明山、有溫泉博物館、公園、免費溫泉泡腳池，是標準的「離塵不離城」，因此吸引不少退休族群到此購屋；另一方面，由於當地房價比台北市中心親民，而且附近有額滿學校文化國小、義方國小，亦有知名的私立薇閣中學，如要搭捷運通勤也頗為方便，所以也受到年輕首購族青睞。